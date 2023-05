F1 ruší víkendovou Velkou cenu. Itálii zasáhly povodně, jedná se o náhradě

Další zastávkou formule 1 by měla být o tomto víkendu Itálie. Velká cena Emilia Romagna se měla odehrávat na okruhu v Imole. Právě zde ovšem aktuálně zuří záplavy. Kvůli hrozbě povodní museli v úterý areál okruhu opustit zaměstnanci týmů, kteří na místo dorazili v předstihu. Někteří členové stáje Alpine byli dokonce evakuováni z hotelu.

Ve středu ráno se kvůli vážné situaci sešli představitelé formule 1, organizátoři GP a regionální úřady, aby prodiskutovali další postup. Na jednání se shodli, že bude z bezpečnostních důvodů nejlepší závod ve stanoveném termínu zrušit.

„Rozhodnutí, které bylo přijato, je správné pro všechny, kteří na místě žijí i pro rodinu F1. Potřebujeme zajistit bezpečnost. Nechceme nevytvářet další zátěž pro úřady, které se potýkají s tak vážnou situací,“ řekl ředitel závodů formule 1 Stefano Domenicali.

„To co se teď děje v Imole a regionu Emilia-Romagna, ve kterém jsem vyrostl, je tragédie. Myšlenkami a modlitbami jsem s oběťmi záplavy a postiženými rodinami. Rád bych vyjádřil vděk a obdiv záchranným službám, které neúnavně pracují na pomoci těm, kteří to potřebují. Jsou to hrdinové a celá Itálie je na ně hrdá,“ dodal.

Podle posledních předpovědí by měl silný déšť v okolí Imoly dnes polevit. V průběhu týdne se pak očekávají další dešťové přeháňky. Nejhorší počasí má nastat v sobotu, kdy byla na programu kvalifikace.

Záplavy postihly mimo jiné i nedalekou Faenzu, která je sídlem týmu AlphaTauri. Někteří zaměstnanci museli opustit své domovy a aktuálně přebývají v továrně. Stáj požádala prostřednictvím Twitteru o dary určené osobám, jež kvůli povodním přišly o svůj majetek.

Zatím není jisté, zda bude Velká cena zcela zrušena nebo dojde k přesunutí na náhradní termín. Pokud by se tak stalo, uskutečnila by se nejspíše od 4. do 6. srpna.

Týmy s rozhodnutím souhlasí

Podporu lidem žijícím v zasažené oblasti vyjádřili samotné týmy i jezdci. „Souhlasíme s rozhodnutím F1 dále nepokračovat v přípravách závodního víkendu v Imole. Bezpečnost je prvořadá,“ napsal na Twitteru například tým Red Bull.

Také stáj Mercedes sdílela prohlášení, ve kterém vyjádřila souhlasné stanovisko se zrušením závodů a vyslovila podporu lidem v nouzi. „Bezpečnost lidí musí mít prioritu. Zároveň musíme umožnit místním úřadům a záchranným službám pokračovat v životně důležité práci.“

Pilot Haasu Nico Hülkenberg napsal na sociálních sítích: „ Závodní víkend v Imole je bohužel zrušen, ale teď jsou tu mnohem důležitější věci. Opravdu doufám, že všichni lidé, kteří žijí v regionu Emilia-Romagna, zůstanou v příštích několika dnech v bezpečí!!"

Pro Oscara Piatriho se mělo jednat o první závod v Imole v kokpitu formule 1. Na debut si ale bude muset ještě počkat. „Myšlenkami jsem s těmi, které zasáhly povodně v regionu Emilia-Romagna. Omlouváme se všem fanouškům, že nebudeme moci soutěžit. Už se těším, až svůj první závod v Imole odjedu v budoucnu. Teď je ale důležité zůstat v bezpečí,“ uvedl pilot McLarenu.