Terminátor schytal jednu ránu za druhou! Nejděsivější den Lely: Nechápala co se děje

Do poslední chvíle věřila v to, že bude přihlížet jak se z jejího manžela Karlose Vemoly (37) stává dvojnásobný šampion a on za podporu slíbil svojí Lele (33), že dostane pás šampiona. Místo toho zažila nejděsivější chvíle plné bezmoci!

Nejtěžší momenty ve vztahu zažívá Lela Vemolová před každým zápasem svého manžela. Ten musí vždy shazovat kila a sama Blesku svěřila, že nezná nic horšího, než je hladový Karlos. „Tentokrát to bylo opravdu to nejhorší, co jsem po Karlosově boku zažila,“ přiznala před zápasem blondýnka. „Vnímaly to i naše děti, které poslední noci nespaly, protože vnímají co se kolem děje. Po vážení jsem únavou dokonce usnula v šatně,“ popsala Lela hodiny před zápasem.

Velký den

O to víc se těšila na manželův zápas s tím, že vše bude za nimi a oni se vrátí opět do láskyplné rutiny všedního dne. „Bylo to velmi náročné období, ale myslím si, že dneska je ten den a my to dáme, bude vítěz, konečně bude doma relax, oddech a to, co k tomu patří,“ těšila se playmate ještě hodinu před zápasem, kdy rozdávala úsměvy na všechny strany. Jenže to se rychle změnilo.

Absolutní šok

Modelčin výraz jen krátce po zahájení Vémolova souboje s Kinclem se změnil k nepoznání. Každou ránu soupeře, jako by dostala ona sama. Nevěřícně zírala na to, co se děje v oktagonu jen pár metrů od ní. Musela přihlížet, jak se rozplývá sen, za kterým spolu kráčeli. „V okamžiku kdy bez podání ruky vítězi zmizel Karlos do šatny vyběhla Lela za ním ho utěšovat. Bylo na ní vidět, že je zdrcená a stále nechápe, co se právě stalo. Při odchodu z O2 Arény pak všichni kráčeli k autu, mlčky jak spráskaní psi,“ popsal z místa fotoreportér Blesku.