Šílenost v Rusku: Děti tam kvůli judu upálily Alberta (†11) v kůlně!

Kde k takové krutosti přišly?! Ruskem otřásl šílený případ dětí, které dost nelibě nesly sportovní nadání svého kamaráda Alberta (†11). Ten jim byl trnem v oku natolik, že se ho rozhodly sprovodit ze světa... Naprosto otřesný způsobem!

Na případ, který se odehrál v moskevské oblasti upozornil web Marca. Podle něj byl Albert nesmírně talentovaný judista a na sportovním poli sklízel úspěchy. Jenže právě tím upadl v nelibost u svých o něco starších kamarádů, kterým jeho stoupající hvězda začínala lézt krkem. A tak vymyslely drastický způsob, jak ji zhasnout.

„Pálkami ho zbili téměř do bezvědomí, pak ho polili benzínem a zavřeli do kůlny, kterou zapálili,“ řekl vyšetřovatelům svědek. Na událost prý dospělé upozornily dvě malé děti ve věku pouhých 6 a 7 let. Vzápětí na místo jeden z dospělých lidí dorazil, ale bylo už příliš pozdě. Útočníci prý dveře kůlny zvenčí zamkly a dveře přibily.

„Šel jsem tam, viděl jsem plameny. V té době už nebylo koho zachraňovat,“ popsal svědek. Několik mužů se pak snažilo oheň uhasit a dítě zachránit, ale jejich snaha byla marná.

Albert byl přitom podle svého okolí velice hodný chlapec. „Byl chytrý a velmi klidný, neublížil by ani mouše,“ zavzpomínal Albertův trenér juda Alexander Tvanba. Pravděpodobně tak mezi dětmi nešlo o nic jiného, než závist, která v rukou malých tyranů dostala tragický rozměr...