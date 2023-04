Program MS v hokeji do 18 let 2023: kdy hrají Češi na mistrovství světa?

Čeští hráči do 18 let před duelem s USA • Erica Perreaux / Hockey Canada Images

Čeští hráči do 18 let před semifinálovým duelem s USA • Erica Perreaux / Hockey Canada Images

Výběr Jakub Petra obhajuje ve Švýcarsku skvělé 4. místo z loňského šampionátu. Z elitní formace ve výběru do 18 let zůstal pouze Eduard Šalé, ten i jeho spoluhráči z první lajny loňského výběru do 18 let se mezitím blýskli 2. místem na šampionátu dvacítek. Prohlédněte si kompletní program MS v hokeji do 18 let, které od 20. dubna hostí Basilej a Porrentruy.