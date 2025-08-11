Kadlecova show: ŠEST gólů za zápas v divizi! Mohlo jich být klidně osm, smál se
O víkendu se rozjely nižší fotbalové soutěže v Česku. Jedním z králů úvodních kol je určitě Václav Kadlec (33). Bývalý útočník Sparty a reprezentace řádil v sobotu za Ligmet Milín. V utkání 4. ligy (dříve divize) proti Tachovu zařídil při výhře domácích 6:1 všech šest gólů! „Lépe to asi nejde,“ usmíval se útočník, jehož vrcholovou kariéru předčasně ukončila nepříjemná zranění.
Václav Kadlec nastoupil v sobotu dopoledne v útoku Milína proti Tachovu, který se po roce v krajském přeboru vrátil o soutěž výš. Zápas prvního kola rozhodl už v prvním poločase - v rozmezí 12. až 39. minuty skóroval čtyřikrát. Po přestávce přidal ještě gól z penalty a v 82. minutě završil skóre na konečných 6:1 pro domácí.
„Lépe to asi nejde. Šest gólů je skvělých. Jedna branka ještě mohla být, ale neuznali ji kvůli faulu,“ připomněl Kadlec. „V poslední minutě jsem ještě dal břevno, takže jich mohlo být klidně osm. Naposledy se mi to povedlo někdy v žáčkách nebo přípravce,” hodnotil povedené vystoupení hlavní hrdina utkání.
Kadlec nastupuje v divizi za Milín druhým rokem, v minulé sezoně se ve 27 zápasech trefil šestnáctkrát. Teď od prvního kola rázně vykročil k cestě za nejlepším kanonýrem soutěže.
„Ukázal, jakou kvalitu a cit v koncovce má. Kluci mu většinu gólů výborně připravili a on to vyřešil ideálně,“ chválil svého hráče trenér Milína Martin Malý, kterého cituje Deník.cz. „Není lehké dát šest gólů v jakékoliv soutěži, byla to souhra dobré práce kluků a jeho kvality.“
Tachov na první branku Milína zareagoval, v dalších fázích zápasu i kvůli Kadlecově střeleckém explozi neměl nárok. „Bohužel pět minut po vyrovnání jsme udělali uprostřed hřiště velkou chybu a od té doby to byla one man show v podání Kadlece,“ konstatoval trenér Tachova Lukáš Hudec.
Kadlecovu vrcholovou kariéru předčasně ukončily zdravotní problémy, především v oblasti kolene. Naposledy působil v lize během sezony 2022/23, za Jablonec ale naskočil pouze do dvou zápasů. V současné době se věnuje mimo jiné i roli experta a komentátora na stanici Oneplay.