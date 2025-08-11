Hledá se parťák k Červovi, Viktoria si zvyká na hru bez opor. Beran? Pro Plzeň moc drahý
Sobotní podvečer v Plzni se domácímu favoritovi nevyvedl. Viktoria podruhé za sebou doma přišla o body, opět v závěrečné pasáži zápasu. Proti Slovácku (1:1) ve 4. kole Chance Ligy ztratila kontrolu nad druhým poločasem. Mohla přidat druhou branku, ale zprvu pasivní soupeř ožil a dostal se do hry, v nastavení vyrovnal z penalty Michal Trávník. Západočechům po odchodu Pavla Šulce a Lukáše Kalvacha nefunguje dle představ střed hřiště. Logicky, odchody dvou reprezentantů (celkem pěti během roku a půl) bolí. Vedle Lukáše Červa se hledá ideální složení nové osy týmu.
Viktoria si zvyká na hru bez klíčových opor. Dopředu se na ztráty Lukáše Kalvacha a Pavla Šulce chystala, do středu pole přivedla posily – Adriana Zeljkoviče, Tomáše Ladru, případně Denise Višinského. Nicméně chvíli potrvá, než své klíčové pilíře nahradí.
Hra proti Slovácku hlavně ve druhé půli nebyla ideální, záloha bez dvou reprezentantů nefungovala tak, jak jsou v Plzni zvyklí. Kalvach spojoval defenzivní a ofenzivní složku týmu, vynikal ve čtení hry. Šulc doručoval důležité body, k tomu dokázal správně pracovat dozadu. Oba navíc plnili úlohu vůdčích rolí, vítězných typů.
Z obvyklé trojice v srdci týmu zbyl po dvou odchodech jediný – Lukáš Červ. On a další v týmu si musejí zvykat na éru bez svých obvyklých parťáků, kteří zvedali i úroveň jeho hry. Sám si na hřišti hledá novou, vůdčí pozici. Proti Slovácku převzal od Matěje Vydry kapitánskou pásku, měl řadu dobrých momentů. Jenže chvíli potrvá, než najde správnou chemii s novými parťáky.
Červ měl v sobotu proti Slovácku šanci, druhý gól ale z nadějné situace nepadl. Plzeň se po dominantním prvním poločase nechala zatlačit, nakonec schytala úder v nastavení. Penaltu po ruce Rafia Durosinmiho proměnil kapitán hostí Michal Trávník. Viktoria ztratila dva body na domácí půdě podruhé, podobně jako na konci července ve druhém kole proti Jablonci (1:1).
„Měli jsme zápas pojistit druhým gólem, pak to byla křeč. Nemáme stabilitu. Pochopitelně nebudu už jmenovat hráče, který byl nositelem naší údernosti, který dával stabilitu ofenzivní fázi, to nemá cenu. Musíme si nějaké věci vyhodnotit a zapracovávat další hráče,“ pravil po zápase západočeský kouč Miroslav Koubek.
„A Durosinmiho vykoupejte v novinách, před pár měsíci jste ho brali jako nejlepšího útočníka ligy… Nemá pohodu, sportovní formu, to vidíme,“ dodal.
Na Slovácko udělal oproti úternímu utkání ve Skotsku (prohra 0:3 s Rangers ve 3. předkole Ligy mistrů) šest změn. Do brány se vrátil rychle uzdravený Martin Jedlička, s Červem nastoupil uprostřed zálohy defenzivnější Zeljkovič. Trenéři šli do rozestavení 3 – 4 – 3, vedle Vydry a Prince Adua dostal poprvé šanci od začátku Višinský.
V Glasgow dostal zase šanci Jiří Panoš. V obou případech, stejně jako u Toma Slončíka, jde o hráče se zajímavou budoucností. Potrvá ale, než se srovnají do role vůdčích postav týmu.
„Denis tam měl dobré záblesky, středová dvojice nás držela slušně. Hlavně nepanikařit, není k tomu důvod. Ale určitě to v tuhle chvíli není ve stavu, jak si to představujeme, zásahů do týmu je hodně,“ připustil Koubek.
Posily? Aktuálně to nevypadá
Utkání dvou odlišných poločasů demonstrují statistiky Slovácka, které v pozápasovém studiu ukázala stanice Oneplay. Oproti dvěma dotekům v plzeňském vápně jich po přestávce bylo jedenáct, hosté za první půli vyslali k bráně soupeře jediný centr, po přestávce jich bylo najednou šestnáct. Statistika xG (očekávaných gólů) vylétla z 0,01 na 1,06.
Plzeň sice také mohla po přestávce druhou brankou zápas rozhodnout (vedle Červa měl velkou příležitost i střídající Durosinmi), z pohledu zmíněných čísel ale bylo Trávníkovo penaltové vyrovnání zasloužené.
„K prvnímu poločasu není co říct, nehráli jsme dobře, nedařilo se nám vůbec nic. Ve druhé půli jsme změnili rozestavení. Musím mužstvo pochválit, jak jsme se zvedli. Když se nedaří, není jednoduché do toho vstoupit a takhle otočit kormidlem,“ zmínil kouč Slovácka Jan Kameník.
„Pochopitelně jsme dávali hráčům ve druhém poločase pokyny, abychom se drželi víc na míči. Nebylo to podle našich představ,“ uznal plzeňský Koubek.
Viktoria od začátku sezony vyhrála dvě ze šesti utkání (bilance 2 – 2 – 2), panika ale v tuhle chvíli není na pořadu dne. Klubu se podařilo splnit zásadní cíl, kvalifikovat se do hlavní fáze Evropské ligy. Podle informací Sportu to zatím nevypadá, že by se sháněli noví hráči.
Včetně Michala Berana, o němž v diskuzích houfně diskutují západočeští fanoušci. Klíčový záložník Jablonce bývá skloňován v souvislosti s českými elitními kluby, jeho cena ale je na plzeňské poměry vysoká: okolo 50 milionů korun.
Viktorii čeká už v úterý další těžká zkouška. Doma se v odvetě 3. předkola kvalifikace Ligy mistrů postaví Rangers a pokusí se o zázrak: dohnat ztrátu 0:3 ze Skotska. Trenér Koubek musí vymyslet ideální složení týmu, který přišel o velké opory.
Během jeho aktuální éry pustila Plzeň od zimy 2024 už pět reprezentantů – Jindřich Staněk a Tomáš Chorý zamířili do Slavie, Robin Hranáč do Hoffenheimu. Lukáš Kalvach odešel po vypršení kontraktu do Kataru. A před týdnem přestoupil Pavel Šulc do Lyonu…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu