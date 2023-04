Ruský cirkus. MOV způsobil zmatek i dvojvládí, formuje se velká koalice

Balonek, který před měsícem vypustil do světa Mezinárodní olympijský výbor v podobě doporučení sportovním federacím, jak nakládat s Rusy a Bělorusy, udělal ve sportovním světě pěknou paseku. Už téměř polovina olympijských sportů se přiklonila sportovce ze států válečných agresorů časem připustit do soutěží. Některé sporty však trvají na zákazech a další pořád váhají. Takový postoj evropských států Rusové kritizují. „Je to velký zásah do autonomie sportu,“ řekl šéf ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov.

V jednom velkém zmatku se nachází sportovní svět. Mezinárodní olympijský výbor před měsícem doporučil sportovním federacím připuštění Rusů a Bělorusů do olympijských kvalifikací pod několika podmínkami. Sportovci nesmí otevřeně podporovat ruskou válku na Ukrajině, musí závodit pod neutrální vlajkou a nesmí být členy armády nebo policie. Zároveň je vyloučena účast jakýchkoli ruských či běloruských týmů.

„Děláme si přehled, co tohle bude znamenat v praxi. Není to samozřejmě absolutní zákaz, ale zákaz takový, že by osmdesát až devadesát procent ruských a běloruských sportovců nemohlo startovat,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „Věc není v rukách Mezinárodního olympijského výboru, ale především mezinárodních federací. Záleží, jak se k tomu postaví.“

Už dvanáct sportovních federací oznámilo, že hodlá Rusy a Bělorusy do soutěží (v drtivé většině pod podmínkou neutrality) pustit zpátky, nebo to už udělaly. Patří mezi ně box, zápas, šerm, stolní tenis, taekwondo, lukostřelba, moderní pětiboj, triatlon, judo a skateboarding, sportovní střelba a golf – tam se to ale týká jen několika hráček z nižších soutěží.

Ve specifické pozici jsou federace s mocenským dotekem vlivných ruských funkcionářů. Střeleckou federaci ISSF do loňského listopadu vedl miliardář Vladimir Lisin, majitel ocelárny Novolipetsk. Boxerské federaci IBA zase šéfuje Umar Kremljov, přítel ruského prezidenta Vladimira Putina. IBA ještě před doporučením MOV povolila start Rusek a Bělorusek na mistrovství světa žen v Dillí, kde i proti tehdejším podmínkám závodily pod názvy i vlajkami svých zemí. Česko se přidalo k bojkotu šampionátu a nevyšle svůj tým ani na MS mužů, které IBA pořádá od příštího týdne v Taškentu.

Box v problémech

MOV už box nezařadil do prozatímního výběru sportů pro olympiádu 2028 v Los Angeles a pohrozil i možným vyřazením z OH v Paříži. Navíc vznikla k IBA konkurenční organizace Světový box, která usiluje, aby mohla případný olympijský turnaj v Los Angeles organizovat. Americká boxerská federace v týdnu vystoupila z IBA a přimkla se k nové mezinárodní asociaci.

„Jsme olympijský sport, box na olympijské hry patří. Chápu postoj USA. Pokud by v roce 2028 Spojené státy pořádaly olympiádu bez boxu, nedokážu si to představit. Proto se založila asociace Světový box,“ uvedl Marek Šimák, předseda České boxerské asociace.

Česká asociace zatím zůstává ve strukturách IBA, teď však bude řešit praktické problémy. Na tradiční Velké ceně Ústí nad Labem, která se koná příští víkend, by totiž měli startovat Američani, kteří právě z IBA vystoupili.

„Jsou na soustředění v Německu spolu s našimi. Řešíme, jak jim start umožnit. V úterý budeme mít výkonný výbor, který k tomu musí vydat stanovisko,“ vysvětlil Šimák.

V cyklistice byla už vloni odebrána licence ruské stáji Gazprom-RusVelo, ale jednotliví závodníci v profesionálním pelotonu jako neutrálové jezdit můžou, jako například Alexandr Vlasov ze stáje Bora-hansgrohe. Další Rus Pavel Sivakov, který se narodil v Itálii a dlouhodobě žije ve Francii, radši změnil občanství z ruského na francouzské.

V tenise mají Rusové a Bělorusové zakázáno hrát Davis Cup a BJK Cup pod hlavičkou mezinárodní federace ITF. Jenomže v profesionálních turnajích ATP a WTA hrát mohou, a právě tady se sbírají body do světového žebříčku, který je rozhodující pro kvalifikaci na olympiádu.

Federace, jež Rusy a Bělorusy chtějí vzít zpátky, ale narážejí na praktické problémy. Německo pohrozilo, že sportovcům z těchto zemí nedá víza. Poláci stanovili podmínku, že sportovci ze zemí válečných agresorů musí podepsat prohlášení, v němž ruskou invazi odsuzují, pokud chtějí startovat v této zemi. Evropské olympijské výbory pak rozhodly proti startu Rusů a Bělorusů při červnových Evropských hrách v Krakově. Ty přitom v několika sportech budou součástí olympijských kvalifikací.

Odložený návrat

Citlivá situace je v šermu, který během Evropských her pořádá zároveň svůj evropský šampionát. Kvůli neúčasti Rusů se uvažovalo o jeho přeložení. Mezinárodní šermířská federace FIE sice Rusům a Bělorusům už povolila návrat k soutěžím, ti ale při současném Světovém poháru v šavli v Soulu nakonec na start připuštěni nebyli. Rusové teď protestují a žádají, aby se body z turnaje nepočítaly do olympijské kvalifikace.

Francesco Ricci Bitti, prezident asociace olympijských letních sportů ASOIF, tvrdí, že Rusové i Bělorusové budou muset podepsat prohlášení o své neutralitě, aby se mohli do soutěží vrátit.

„Nebudou ale muset říct, že jsou proti válce, protože to je v Rusku trestné,“ uvedl Ricci Bitti.

Sporty, které už potvrdily, že trvají na zákazu, jsou zatím v menšině. Mezi ně patří atletika, sportovní lezení, jezdectví, badminton a surfing. Na druhé straně i federace, které slíbily, že Rusy a Bělorusy strpí, se do toho zatím neženou.

„Během měsíce se nic nestalo, žádná z mezinárodních federací neřekla nic jasně,“ zlobil se šéf ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov.

Účast Rusů a Bělorusů je zároveň v mnoha zemích i důležitým politickým tématem. Podle polského ministra sportu a turismu Kamila Bortniczuka se formuje koalice 36 západních zemí, která má v plánu v polovině května přijmout deklaraci proti návratu Rusů a Bělorusů na mezinárodní sportovní scénu. Patřilo by tam pravděpodobně i Česko, jehož postoj je jasný.

„Jsme proti startu ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách v Paříži, pokud nebude ukončena ruská agrese. Chtěl bych apelovat na ČOV, aby v této agendě pokračoval a tlačil na mezinárodní instituce, aby tento postoj státu byl naplněn,“ řekl Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury.