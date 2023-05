A je to doma. Sparťanští hráči sice poslední zápas sezonu výsledkově nezvládli a prohráli doma na Letné s Plzní 0:1, ale mrzet je to nemuselo. Titul už měli jistý a následně propukly vekolepé oslavy jak na stadionu, tak na Letenské pláni. Bujaré veselí trvalo až do hluboké noci a došlo i na triumfální jízdu tramvají! Prohlédněte si ty nejlepší momenty.