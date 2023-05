Bomba! Sturm: Fotbal nepřekonáme, ale Německo zažije hokejový víkend

Před rokem jste s Coloradem vybojoval Stanley Cup, letos hrajete o zlato na šampionátu. Váš tým byl podceňovaný, kdy vás napadlo, že byste něco takového mohli dokázat?

„V tomhle turnaji jsem zažil pár momentů, kdy jsem cítil, že v mužstvu je něco mimořádného. Po třech zápasech jsme neměli ani bod a byli v těžké situaci. Ale potom začali vyhrávat a od té doby nás nikdo nezastavil. V semifinále jsme se za stavu 0:2 dokázali zvednout a vyhráli v prodloužení. Těžko hledám slova, co tenhle tým dokázal. Je to fakt výjimečné.“

Váš tým opět ukázal charakter. Napřed odklidil Švýcarsko, teď jste si poradili s dosud neporaženými Američany. Jak jste to dokázali?

„Myslím, že jsme ukázali obě tváře. Napřed těžkou defenzivu se Švýcarskem, tentokrát proti Američanům jsme museli hru otevřít, protože jsme brzy ztráceli o dva góly. Ukázali jsme, že dokážeme hrát útočný hokej, ale taky soupeře utlumit. Každý z nás se obětoval pro druhého. Teď to musíme ještě jednou zopakovat.“

Ve finále jdete na Kanadu. Měl jste šanci sledovat její zápas s Lotyšskem?

„Snažil jsem se. Hráli před námi, bylo tam hodně emocí, nervy na pochodu. My už máme medaili jistou, což nám dodává ještě víc sebevědomí. Máme lehčí nohy, nabíjí nás to další energií. Do zápasu jsme dali všechno a ještě dáme. Těšíme se na finále.“

Takže nehrozí, že byste se uspokojili, když už máte medaili v kapse?

„To víte, že ne. Proč tvrdě neodmakat dalších šedesát minut, ještě jeden, poslední zápas? Měli jsme dlouhou sezonu, kluci ze Severní Ameriky hráli kolem 90 zápasů. Proč to nevydržet ještě jeden? Pár dalších střídání, vložit do toho všechno. A pak na zaslouženou letní dovolenou, ať vyhrajeme, nebo prohrajeme. To už se přece dá zvládnout.“

Jaký očekáváte zápas?

„Musíme hrát stejně jako dosud. To, že jsme se dostali tak daleko, nás ještě posílilo a utvrdilo v tom, že musíme takhle pokračovat. Nemusíme si dělat nervy, měli bychom se na finále těšit. A hlavně hrát dál svůj hokej. Vyplatilo se nám to, není důvod něco měnit.“

Co ještě bude důležité?

„Musíme si věřit, že dokážeme porazit každého. Bude to zase jiný zápas, začíná za stavu 0:0. Musíme začít líp než v semifinále. A zůstat v klidu. Máme spoustu hráčů, kteří jsou na tomhle turnaji poprvé. Většina z nich hrála svůj nejdůležitější zápas v životě. Finále bude ještě víc, možná trochu nervózní budou. Ale nemáme absolutně co ztratit, není tedy čeho se obávat. Musíme do toho jít s nadšením a těšit se, že si zahrajeme takový zápas, že bojujeme o zlato pro Německo. Bomba!“

S Kanadou se Německo střetlo o titul v roce 1930. A co získalo medaili naposledy, je taky hodně dávno. Před 70 lety. Víte o tom?

„Tehdy tam hrály jen čtyři týmy, že? No, letos to je o něco těžší. (směje se) Kluci se vrátí domů s medailí a věřím, že přitáhnou k hokeji zájem dalších lidí. Že to pomůže hokeji jako takovému. Myslím, že kluci za poslední tři týdny ukázali, jakým směrem se vydat.“

Jsou mezi nimi i medailisté z olympiády 2018. V čem jsou tyhle úspěchy důležité?

„Je to klíčové v několika směrech. Nejen pro každého jednotlivého hráče v kabině, ten dosah je mnohem delší a širší. Potřebujeme ještě zvýšit zájem o hokej, přitáhnout k němu co nejvíc lidí. Každá zmínka v médiích je důležitá. Doufejme, že jsme tomu poslední týdny pomohli.“

Německý hokej se zvedl, ale jinak není úplně velký sport, že?

„Děláme velké pokroky, z části proto, že jsme si v posledních letech vedli úspěšně. Jasně dominuje fotbal, ale to je OK. Na tom nic nezměníme, fotbal nikdy nepřekonáme. Ale pozornost můžeme přitáhnout díky velkým turnajům a velkým zápasům, jako tyhle.“

Fotbal jste však zastínili aspoň na chvíli.

„Doufám, že ano. Dneska se hrálo poslední kolo Bundesligy. Ale v neděli to bude už jen hokej. Proč si na něj nepřeladit? Takže je to načasováno skvěle. Hokejový víkend v Německu.“