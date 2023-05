Djokovič versus dvacetiletí. Na Roland Garros se čeká útok nové generace

Řetěz, kterým velká trojka spoutala grandslamového turnaje do svého područí, praskl. Roger Federer už je vysloužilým tenistou, chřadnoucí Rafael Nadal za ním pomalu míří a poprvé za devatenáct let nenastoupí na pařížské antuce. Novak Djokovič jde do Roland Garros, jež startuje v neděli, bez jediného antukového titulu. Naopak dvacetiletí dravci Carlos Alcaraz, Holger Rune či o rok starší Jannik Sinner hrozí rozrazit dveře novému řádu, který mužský tenis spíš dřív než později čeká.

Historie je jen sled neustále se opakujících událostí, říkají dějepisci. Běh tenisového světa jim dává za pravdu. Po sezonách bezvládí se na ženském pólu zformovala velká trojka Iga Šwiateková, Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová, jež získala čtyři poslední grandslamové trofeje. Do dominance tria Federer , Nadal , Djokovič , které se za posledních dvacet let podělilo o 64 titulů a pouze 14 jich nechalo zbytku světa, mají ještě daleko. Jeden neskutečný tenisový příběh možná začíná. Ještě zřejmější však je, že ten druhý mužský, během něhož se to v kolonkách pro šampiony hemžilo švýcarskými, španělskými a srbskými vlajkami, končí.

Na rovinu to přiznal i Novak Djokovič, poslední stojící muž z trojky superhrdinů. „Nová generace je tady. O tomhle okamžiku se mluví už léta, teď skutečně přišel a je to zcela normální. Tak to v životě chodí. Carlos Alcaraz je světovou jedničkou, hraje neskutečný tenis. Holger Rune je tak rychlý a dynamický celodvorcový hráč,“ prohlásil šestatřicetiletý Djokovič, když ho Rune odrovnal v římském čtvrtfinále, generálce na Roland Garros.

Rodák z dánského Gentofte má s Djokovičem kariérní bilanci 2:1, Alcaraz 1:0. Velká tenisová trojka stihla za své kariéry vykonat mnohé škody na generacích soupeřů, Tomáš Berdych by mohl vyprávět. Tihle noví mladíci byli ale sotva na světě, když Federer a spol. nastoupili. „A to je jejich velká výhoda, protože nejsou zatížení minulostí, neprohráli s Nadalem nebo Djokovičem desetkrát za sebou,“ pozoruje bývalý americký tenista Brad Gilbert, jak jsou největší hvězdy nové generace v největších zápasech zakousnuté a nebojácné.

Když naposledy chyběl na Roland Garros 2004 Rafael Nadal, hrálo se celoargentinské finále Gaston Gaudio – Guillermo Coria. Mužský tenis byl nepředvídatelný, plný překvapení. O letošním turnaji se mluví kvůli Nadalově absenci jako o tom nejotevřenějším za poslední dvě dekády. A právě mladíci Alcaraz (1.), Rune (6.) či Jannik Sinner (8.), členové elitní desítky, mají být věrozvěsty nové doby. Vznikají už mezi nimi i zajímavé rivality jako mezi jejich předchůdci, zvlášť ta mezi Alcarazem a Sinnerem budí pozornost.

Dá se čekat, že Djokovič bude nostalgickým favoritem publika u Bouloňského lesíku, které si bude čím dál silněji uvědomovat, jak výjimečné hráče jsme měli možnost sledovat. „Mladým ale nehodlám jen tak ustoupit. Samozřejmě už teď jsem spokojený se svou kariérou, ale pořád mám hlad na víc,“ hlásá Djokovič, jenž musí mezi konkurencí brát ohledy i na střední generaci reprezentovanou Daniilem Medveděvem, Stefanosem Tsitsipasem či Andrejem Rubljovem.

Srb letos vyhrál dva turnaje, na Australian Open zapsal dvaadvacátý grandslamový triumf a dorovnal rekordmana Nadala. Španělova odhláška z Paříže i avízo, že už do konce roku nemusí hrát a sezona 2024 bude s největší pravděpodobností jeho poslední, je dramatickým zvratem v dostizích o historii. Djokovič v nich momentálně drží všechny trumfy, byť je mnohem pravděpodobnější jeho triumf na Wimbledonu než na drcených francouzských cihlách.

„Ale vždycky a všude se mi zamlouvají mé šance, když přijde grandslam a zápasy na tři vítězné sety,“ věří dvojnásobný otec. Na jeho povahu šampiona, studnici zkušeností a fakt, že i přes předchozí nevýrazné antukové výkony se může během dvou týdnů u Seiny vyhrát do formy, poukazují experti. „Mentálně je jako stroj, nic ho nezlomí. Pokud mu to tělo dovolí, zařadí se mezi velké uchazeče o titul,“ předvídá expert Eurosportu Alex Corretja.

Djokovič podle něj nebude největším favoritem, pouze uchazečem. Přesto to na jaře sezony 2023 nezní urážlivě. Tolik se za poslední dobu v tenise změnilo.