Zranění Kvitové: Pomáhá jí i umělá inteligence

Z pařížského grandslamu se sice poroučela hned v 1. kole, zápas proti Italce Cocciarettové (3:6, 4:6) ale Petře Kvitové (33) přinesl aspoň jedno dobré ujištění – zdravotně je zase v pořádku.

Od triumfu na turnaji v Miami před dvěma měsíci tuzemská jednička laborovala se zraněním nohy. Nejprve se odhlásila ze Stuttgartu, pak nezvládla úvodní kolo v Madridu a následně se omluvila z podniku v Římě.

To vše kvůli letitému problému – výrůstku na noze. „Vytvořil se tam teď větší zánět, o to déle jsem se dávala do kupy. Před Paříží jsem ani pořádně netrénovala. Nemohla jsem běhat nebo hrát tenis. Jen jsem cvičila,“ popsala Kvitová. Na to, že je konečně fit, dostala razítko až krátce před odletem do Paříže od profesora Pavla Koláře v jeho Centru pohybové medicíny na Waltrovce. Tam jako jedna z prvních podstoupila vyšetření magnetickou rezonancí na novém přístroji, který je vybavený skenerem s pokročilým zpracováním obrazu. Využívá k němu prvků umělé inteligence, která přístroj i ovládá. „Rychlá a jasná zobrazovací technika je předpokladem pro přesnou diagnostiku, která je základem pro další léčbu,“ konstatuje Pavel Kolář.

„V rámci naší podpory českého sportu myslíme i na zdraví. Proto jsem moc rád, že tahle unikátní magnetická rezonance nyní pomáhá také současným i bývalým sportovcům,“ těší Aleše Veselého, generálního ředitele Sazky ze skupiny KKCG, která se na pořízení přístroje významně podílela.

Kvitová teď ale doufá, že zázračnou mašinku nebude znovu dlouho potřebovat a vyhlíží vstup do travnaté části sezony. „Já vlastně nikdy nevím, kdy se mi to může vrátit a objevit. Už jsem to měla (před sedmi lety na olympijských hrách) v Riu, když jsem bojovala o bronz. Mám to stoprocentně pár let a proto hraju ve starých botách, které jsou na patě měkčí,“ vysvětlila. „Jsem ale ráda, že už je antuka za mnou, a těším se na trávu. Mám v plánu Berlín, Eastbourne a Wimbledon.“

Kvitová vysvětlila rychlý krach v Paříži: Nemusela jsem tu hrát iSport.cz Stihne Roland Garros? Kvitová vynechá generálku: Noha stále bolí iSport.cz