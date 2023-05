Vedle Ondry i dokonalá blondýnka Janja. Od dveřních rámů až na Letnou

Reprezentantka Eliška Adamovská chvíli stála v horkém srpnu na historickém Königsplatzu v Mnichově, kde právě Janja Garnbretová dokončila na evropském šampionátu unikátní hattrick. Výjimečná blondýnka získala zlaté medaile v boulderingu, lezení na obtížnost i olympijské kombinaci. A zvládla to suverénně, hladce, tak, že zaplněné náměstí pod stěnou donutila k nekončícímu aplausu.

„Ona je geniální. Jak se říká prodigy,“ řekla nakonec Adamovská a použila anglický výraz, který v češtině znamená něco jako fenomén, zázrak, prostě něco, co se opravdu jen tak nevidí.

„Myslím, že ani Adam (Ondra) se neurazí, když to řeknu, ale ona je úplně jiný level talentu,“ pokračovala Adamovská. „Ona má geniální schopnost se učit, ale i svalovou paměť. Vidí boulder a přesně si vybaví bouldery, co už lezla s podobnými kroky, a teď se jí to spojí. Ale není jen talent, i dře. Není tu víc takových holek. A nebude.“

Tenhle blonďatý zázrak s ocelově silnýma rukama, tajným smyslem vidět ve stěně správnou cestu a elegancí po ní jít nahoru, bude o víkendu patřit k největším hvězdám Světového poháru na Letné, kde se sportovní lezení poprvé ukáže v samém centru evropské metropole, navíc s magickou kulisou Hradčan na obzoru. A už se nemůže dočkat.

„Užívám si objevování nových destinací, a když je to spojené s lezením, je to ještě lepší,“ těší se Garnbretová. „Jsem vždycky pro, když se náš sport může dostat blíž k lidem. Je to tak krásný a atraktivní sport, že si na globální scéně zaslouží co nejvíc pozornosti. A závody v areálu s výhledem na kulturní památky to dělají ještě víc speciální a zajímavější.“

Světový pohár na Letné je historická událost nejen pro české sportovní lezení, ale i pro to světové. Jen pár dní poté, co se přes pláň zalila rudá vlna vyhladovělá devíti lety bez titulu, bude od pátku Letná patřit nejlepším sportovním lezcům. Budou to unikátní závody na unikátním místě.

„Musím přiznat, že budu v Praze poprvé. Co jsem slyšela, je to nádherné město. A jelikož je spousta architektonických památek v Praze prací slavného slovinského architekta Jožeho Plečnika, který navrhnul i spoustu budov v Ljublani, jsem si jistá, že se tam budu cítit jako doma,“ uvedla Garnbretová.

Dominanta Pražského hradu nad lezeckým areálem tak bude pro ni symbolická. Plečnik se na Hradě podílel například na rekonstrukci I. a III. nádvoří, navrhnul jižní zahrady, upravil interiéry i tehdejší byt TGM.

Garnbretová ale na Letné především ukáže své umění, které piluje už od dětství. Své rodiče kdysi děsila, když lezla po všem, co viděla, přičemž nejradši měla údajně rámy od dveří. Přes stromy a nábytek se nakonec dostala k boulderingu.

„Jako dítě jsem chtěla být ve všem nejlepší - od známek přes školní sportovní soutěže. Prostě ve všem. Pak jsem si uvědomila, že to není reálné a musím se začít soustředit jen na jedno. Vybrala jsem si lezení,“ vysvětlovala v profilu svého sponzora Red Bull.

Na školním kurzu se pak rychle naučila techniku, začala závodit, ještě na konci základní školy se dostala do juniorské reprezentace a rovnou vyhrála i juniorský evropský šampionát. To bylo v roce 2013 a od té doby jela stále výš. První titul světové šampionky v lezení na obtížnost získala o tři roky později, když jí bylo sedmnáct. Dnes má už titulů šest, čtyřikrát vyhrála i mistrovství Evropy. Nejlepší sezonu zažila v roce 2019, kdy ve Světovém poháru v boulderingu ani jednou neprohrála a předvedla tak tzv. dokonalou sezonu. A to nejlepší? Před dvěma lety vyhrála historicky první olympijský závod v kombinaci.

„Vyhrát zlatou medaili na olympiádě bylo pro mě zatím určitě vrcholem kariéry, otevřelo mi spoustu dveří a zvýšilo zájem o lezení,“ uvedla Garnbretová. „Hodně jsem se tím naučila, jsem díky tomu tou osobou, kterou jsem dnes. Nastavila jsem svou mysl k dalším cílům. Pořád se zlepšuju a tohle je pro mě každý den výzvou.“

V honbě za novými výzvami už například spolu s parťákem Domenem Škoficem vylezla 360 metrů vysoký komín, nejvyšší v Evropě. A další výzvou je závod v Praze, znamená pro ni totiž comeback po nedávné závodní pauze kvůli zranění palce na noze.

„Je to lepší a lepší, ještě pořád ne stoprocentní, ale musím to překonat a pracovat s tím,“ popisuje Garnbretová. „Moc se těším, že se vrátím do Světového poháru. Jsem sebevědomá. První závody jsou vždycky důležité, takže do Prahy přijedu soustředěná a připravená.“

Zároveň si chce užít soutěž v místě, kde bude mít největší podporu český hrdina Adam Ondra. Garnbretová ho na oplátku pozvala do Slovinska.

„Adam je velmi otevřený a komunikativní. Mám k němu velký respekt za to, co dělá pro náš sport a taky pro skalní lezení,“ řekla Garnbretová. „Těším se, že ho v Praze potkám. A snad si letos přijede zalézt do Koperu ve Slovinsku a budu mu moct pohostinnost oplatit.“