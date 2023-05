Jágr zpět v Pittsburghu: dres v kabině, setkání s parťákem i vtípky o návratu

Dominik Hašek v dresu Chicaga se otáčí za pukem, který dopravil do jeho branky radující se Jaromír Jágr • twitter.com

První fotka Jaromíra Jágra v dresu Pittsburghu. Byl to jediný případ, kdy na sobě neměl číslo 68 • twitter.com

Uplynulo již 22 let od doby, kdy naposledy oblékal dres s ikonickým tučňákem. Jaromír Jágr je ovšem v Pittsburghu neustále hluboce obdivován. Legendární útočník se o tom přesvědčil minulý víkend, kdy po záchraně Kladna v baráži o extraligu podnikl cestu do zámoří a tedy i návštěvu svého bývalého klubu. V rámci autogramiády se po letech znovu setkal s některými bývalými spoluhráči či zástupy dodnes věrných fanoušků. V hale Penguins měl dokonce možnost se podívat znovu do kabiny, kde měl připravené místo se jmenovkou i dresem.