Doping v Hradci je větší ostuda než Pavlíkův úlet. K čemu kontroly jsou?

Doping tří hráčů Hradce Králové je pro českou extraligu ještě větší ostuda. Nejenom pro hráče a samotný klub.

Klíčová otázka? K čemu dopingové kontroly jsou, jestliže výsledky jsou oficiálně známé takřka dva měsíce po testech? Co si na tom konkrétně Vítkovice dodatečně vezmou? Hradec má stříbro, Ostravané zůstali bez medaile.

Že do sebe Kevin Klíma, Graeme McCormack a Martin Štohanzl nesypali steroidy a netropili šílenosti, není argument. Podvod je podvod. Šli proti daným regulím. Překročili povolené hranice. A jen těžko lze věřit tomu, že by si „výživové“ suplementy po nemoci vzali jen tak sami od sebe, či na doporučení kamaráda, aniž by o tom kdokoliv v klubu nevěděl.

Etická stránka věci je jasná. Ze sportovní není třeba připomínat, že Klíma i McCormack byli klíčové opory týmu. Pro připomenutí. Kevin Klíma do semifinále proti Vítkovicím naskočil po otravě jídlem 8. dubna, kdy se hrálo třetí utkání série.

Hned přihrával na první gól, Hradečtí vyhráli 4:2 a šli do vedení 3:0 na zápasy. Následný den přišla zmíněná dopingová kontrola (2:1 pro Vítkovice). Z pěti zápasů po návratu Klíma nasbíral tři body (1+2), přihrával i na postupový gól v prodloužení sedmého duelu.

Také McCormack byl pilířem týmu. Ne nadarmo si ho Hradečtí sami zvolili za MVP play off. Od 9. dubna měl v semifinále ze čtyř zápasů tři body (1+2), v postupovém duelu měl asistenci. Je zbytečné spekulovat, jestli by Hradec v epickém semifinále uspěl i bez nich, pachuť zůstává.

Co se teď stane? Přistižení hráči dostanou flastr. Zástupci Mountfieldu zopakují, že o ničem neměli páru, přihodí nějakou tu kajícnou omluvu. A Vítkovicím zůstanou po velmi slušné sezoně leda tak oči pro pláč, protože v konečném důsledku jim u výsledků svítí čtvrté místo. Medaile žádná.

