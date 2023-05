Vaněček nezáří, ale vyhrál. Co dál? Rotace jde proti tradici NHL

Nathan Bastian z New Jersey po gólu Caroliny v prvním zápase druhého kola play off NHL • ČTK / AP / Karl B DeBlaker

Vítek Vaněřek míří do branky New Jersey poté, co střídal Akira Schmid • ČTK / AP / Karl B DeBlaker

Obránce Jonas Siegenthaler by mohl být pro Švýcary ve hře, pokud jeho New Jersey vypadne z play off NHL • ČTK / AP / Adam Hunger

Jaro v NHL boří staré pravdy. Co potřebujete, abyste došli ke Stanley Cupu? Brankáře, silného chlapa vzadu, který se z nikoho, ničeho a ani z žádného hloupého gólu nepodělá. Puk v síti neznamená nic. Jedeme dál. Jenže! Všimli jste si, že vyhlášení supermani jsou pryč? Největší hvězdy mají po sezoně. Pravda o silné jedničce neplatí? Platí, ale ne vždycky. Důkazem může být i situace v New Jersey. Vítek Vaněček je podle čísel jedním z nejhorších brankářů v play off. Ale když vyhraje, nebude to víc?

Na obálce posledního vydání magazínu The Hockey News se vyjímá brankář Linus Ullmark, jednička Bostonu. Mělo to logiku, eso základní části, hvězda v týmu plném dalších es. Skončil ale v prvním kole play off. Stejně jako Igor Šesťorkin z NY Rangers, Andrej Vasilevskij s Tampou, Ilja Sorokin s NY Isladners a nebo Connor Hellebuyck s Winnipegem. Silné jedničky jsou ze hry.

V play off zůstaly týmy, které mají převážně divočejší situaci kolem svých gólmanů. Dokonale sem pasuje New Jersey Devils. V minulé sezoně protočili kvůli šílené marodce v bráně sedm mužů. V létě přivedli z Washingtonu Vítka Vaněčka, aby dodal stabilitu. „A tohle se určitě povedlo,“ potvrdil serveru The Athletic generální manažer Tom Fitzgerald.

Fajn, ale co play off? Devils se trápili s defenzivní hrou celou sezonu. Na startu 1. kola proti Rangers zase dvakrát vybouchli, navíc sem zapadl i Vaněček. Takže všechno, změnit, OK. Do akce vyrazil švýcarský nováček Akira Schmid! Kouzlo chvíli vydrželo, ale zase vyprchalo proti Carolině. Takže po dvou porážkách se situace otočila a do brány naskočil český brankář.

Devils vyhráli 8:4 a v sérii tak ztrácejí už pouze 1:2. Nebyla to bitva, po které by český brankář plnil titulky, jak někoho mazal. Jenže možná zásadní zákrok předvedl na začátku, když proti němu jel za stavu 0:0 Martin Nečas. Vaněček tým podržel a za chvíli dostal New Jersey do vedení Timo Meier. A pak už to jelo. Smršť. Hodně gólů a Vaněček třikrát inkasoval při oslabení.

Ale možná si řekl o zápas číslo čtyři, protože se stala zásadní věc. Devils vyhráli a on při klíčové chvíli udržel stav 0:0.

Takže v bráně zase otočka a v bráně s Vaněčkem? I když je mezi nejhoršími brankáři ligy v inkasovaných gólech nad očekávání (záporná hodnota 3,3, tedy že inkasuje víc gólů, než měl statisticky chytit)? I když je na tom stejně bídně s úspěšností zákroků (84,5 % a Schmid je na 92,1 %)? Patrně ano.

„Budu upřímný, někdy má New Jersey výpadky v obraně, jsou tam občas velké díry. Myslím, že Vaněček dokáže být velmi dobrý, jak včas dovede předvést zákrok. Vytáhne velkou věc, když to Devils potřebují,“ chválil ho po základní části Jamie McLennan, bývalý gólman NHL a dnes expert televize TSN. Výhodou může být, že za dozadu děravějšími Devils umí chytat, ví, co ho čeká.

Podobně nejistou mají situaci vzadu i další kluby. Jedničky si drží Seattle (Philipp Grubauer) a Dallas (Jake Oettinger), jinak se s gólmany točí kvůli zraněním i nestabilní formě. Přitom od roku 2010 platí poměrně přísná statistika. Jen dvakrát se stalo, aby se někdo dostal do finále Stanley Cupu bez jasné jedničky, která odchytá aspoň 70 % minut. V roce 2017 pohár vyhrál Pittsburgh, když v bráně vyměnil Marca-Andrého Fleuryho mladší Matt Murray. V roce 2010 se pak ve Philadelphii točili Brian Boucher a Michael Leighton.

Jinak vždycky vítězila sázka na číslo jedna. Asi si vzpomenete, Andrej Vasilevskij při třech posledních cestách Tampy do finále nechyběl ani minutu. „Není tajemství, že abyste uspěli, potřebujete silného chlapa číslo jedna, někoho, kdo ponese náklad,“ řekl pro The Hockey News generální manažer Dallasu Jim Nill. „Ale současně musíte mít nachystaného i druhého chlapa jít do akce,“ okamžitě doplnil. Kdyby něco.

V play off ale hledáte cokoliv, každou blbůstku, které se chytit. Tady případně jedna taková je, proč by měl v sérii proti Carolině chytat Vaněček. Když hrála proti týmu, kde v play off chytal nováček, vždycky ho vyřadila. Ve finále 2006 takhle porazila Buffalo s Ryanem Millerem, v roce 2020 takhle vyřadili Igora Šesťorkin a New York Rangers (jasně, poslali do důchodu i Henrika Lundqvista, který zázrak už nezpůsobil). A před rokem vyřadili Hurricanes stejně i Boston, kde chytal Jeremy Swayman.

Jasně, tohle je už nadsázka. Na druhou stranu, když v extraligovém play off musí mít tisková mluvčí Třince při každém venkovním zápase na hlavě beranici? V hokeji se můžete spoléhat na leccos, i když už každý zná analytické metody a data. Stejně pak voláte štěstí, ať vám pomůže.

Brankáři v play off 2022 *

1. Šesťorkin (NY Rangers), 92,9 %

2. Raanta (Carolina), 92,2 %

3. Vasilevskij (Tampa), 92,2 %

4. Smith (Edmonton), 91,3 %

5. Bobrovskij (Florida), 91,1 %

*odchytali aspoň 10 zápasů