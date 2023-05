Los draftu NHL: Hon na Bedarda vyhrálo Chicago, smutní v Anaheimu

Největším favoritem loterie byl s pravděpodobností 25,5 procenta Anaheim, který bude nakonec volit jako druhý. Chicago mělo třetí nejvyšší šanci (11,5%), uspělo ale lépe i než Columbus, jehož zástupci budou z talentovaných hráčů vybírat jako třetí.

Generální manažer Blackhawks Kyle Davidson byl každopádně vzhledem ke špatným kurzům připravený i na zklamání. „Už týdny jsem na to byl psychicky připravený, ale doufal jsem v to nejlepší. Upřímně, jakmile jsme měli zaručený výběr v TOP 3, byl jsem v tu chvíli klidný, a pak už to byl tak nějak všechno bonus odtamtud.“

Chicago volilo jedničku draftu zatím jen jednou v historii. V roce 2007 získalo amerického útočníka Patricka Kanea, který následně s týmem získal třikrát Stanleyův poháru. Kane letos po 16 letech klub opustil a v létě by jej mohl nahradit Bedard, kolem kterého by Blackhawks mohli začít budovat nový tým.

Sedmnáctiletý kanadský útočník je označován za generační talent. Už je dvojnásobným juniorským mistrem světa a v roce 2021 ovládl i světový šampionát hráčů do 18 let.

Bedard působí třetí sezonu v týmu Regina Pats v juniorské soutěži WHL a v tomto ročníku nasbíral v 57 zápasech základní části 143 bodů za 71 branek a 72 asistencí. Byl nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem soutěže. V sedmi zápasech play off přidal Bedard dalších deset gólů a stejný počet finálních přihrávek.

Draft NHL se uskuteční 28. a 29. června v Nashvillu.