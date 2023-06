Nepárala se s tím: Hokejová reportérka rázně odpálkovala otravného fanouška

Samantha Riverová se snažila zrekapitulovat utkání a popsat pozápasovou atmosféru 2. finálového duelu mezi Golden Knights a Panthers v ochozech T-Mobile Areny. Práci ji však narušil příznivec domácích, který se začal cpát do záběru. Jak se krásná eportérka zachovala?

Hra Floridy se může zdát jako velice ostrá, ale Samantha Riverová je ještě ostřejší. Jedná se o novinářku s původem z Chicaga, která studovala na DePaul University, kde se začala specializovat na sportovní žurnalistiku. Po škole nabírala zkušenosti v televizních stanicích, jako je NBC či Fox, a nyní pracuje pro CBS Miami. Je považována za jednu z nejlepších reportérek v zámoří, nyní si jí podařilo získat cenné sympatie u milionů dalších diváků.

Po druhém zápase finále Stanley Cupu 2023, ve kterém tým Vegas smáznul Floridu poměrem 7:2 a ujal se pohodlného vedení v sérii 2:0, se Riverová chystala zrekapitulovat dění na ledě i mimo něj. Hlučný a zřejmě podnapilý fanoušek Golden Knights se pokusil přerušit její živý výstup, jenže velice tvrdě narazil.

Ve virálním videu můžete vidět i slyšet, jak Riverová zachovala klid i sdělení, zatímco odzbrojila vtíravého fanouška jednou rukou. Klip se brzy stal hitem na sociálních sítích a od úterního odpoledne nasbíral více než 7,9 milionu zhlédnutí a přes 45 000 lajků na Twitteru. Reportérka získala obdiv u mnoha uživatelů za její styl, ladnost při odstrčení fanouška i zachování profesionality a očního kontaktu s kamerou.

Následně se k celé situaci vyjádřila i na svém Twitteru, aby uklidnila případné protesty některých fanoušků Vegas. „Poslyšte, je mi úplně jedno, jakému týmu fandíte, ale zmizte mi sakra z očí, když pracuji. Respektujte, že dělám svou práci," začala Riverová ve svém příspěvku.

„Už se těším, až se vrátím domů na třetí zápas k fajnovým fanouškům Panthers," neodpustila si rýpanec do příznivců lasvegaského klubu.

Riverová se následně v rozhovoru s kolegyní z Najahe Shermanovou rozpovídala více o tom, co vedlo k její pohotové, přesto vysoce profesionální reakci: „Bylo to docela zajímavé. Koutkem oka jsem viděla nějakého chlapa. Vypadalo to, že mluví s jiným mužem, a viděla jsem, jak na nás oba zírají. V jednu chvíli ukazovali na nás. Myslím, že mohli vidět naše logo CBS Miami a měla jsem z toho najednou špatný pocit. Dějí se různé věci. Já si prostě nebyla jistá, jak se nakonec zachová,“ prozradila sličná reportérka své pocity.

Jak si ale udržela rozvahu? „V duchu jsem si říkala, že se nesmím nechat rozptýlit,“ poodhalila Riverová, co se jí odehrávalo v onom momentě v hlavě. Když se jí ptali na virální odezvu, kterou sklidilo ono video, přiznala, že obdržela spoustu pěkných odpovědí, přičemž rodina a přátelé říkali, jak jsou na ni hrdí.

Veleúspěšná organizace Las Vegas Golden Knights se poté omluvila reportérce za tento incident a slibila jí osobní ochranku pro případný pátém zápas, jestliže se finálová série vrátí do „Města hazardu“. Třetí zápas finále Stanley Cupu se odehraje na Floridě, kde je Riverová doma, proto zde nebude bezpečnostní služba nejspíše zapotřebí. Navíc se dá po této zkušenosti očekávat, že ji fanoušci Cats jen tak zkoušet nebudou.