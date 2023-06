Srdcař Roy: 13 let v autobuse a velký triumf. Další zastávka v NHL?

V kanadské juniorce vyhrál všechno. Co bude s Patrickem Royem dál? Legendární gólman k budoucnosti mlčí, ale spekuluje se, že by podruhé mohl zamířit do NHL. Z brány si ho pamatujete jako pořádného rapla, velkého rivala Dominika Haška a vítěze. Roy vyhrál čtyřikrát Stanley Cup a rozhodně se nenudí ani po kariéře. S Québec Remparts, které dřív vlastnil, získal Memorial Cup. Jen trochu zešedivěl, ale vyhrávat evidentně pořád umí. Což láká.

Patrick Roy trénoval Colorado v sezonách 2013-2016. V první sezoně dostal trofej pro kouče sezony NHL, z klubu nakonec odešel, protože se neshodoval s bývalým spoluhráčem Joem Sakicem. Nesouhlasil s cestou, kterou bývalý kapitán Avalanche vyměřil dál.

Nejslavnější je asi vůbec první zápas, kdy Roy trénoval v NHL. Jeho Colorado porazilo Anaheim 6:1, kouč ale měl během zápasu několik slovních konfliktů. Po utkání pak málem vylomil plexi mezi lavičkami. „Trenér soupeře nemá právo takhle pořvávat na hráče. Řekl jsem mu, že tohle se dělá leda někde v křovácké lize,“ kontroval tehdy Bruce Boudreau, jenž vedl Ducks.

Avalanche v letech 2013-2016 padali dolů. Chystali se na přestavbu, nadechovali se k cestě nahoru. Z dnešního pohledu řeknete, že se nadechovali na to, co přijde. Když Roy skončil, najal Sakic Jareda Bednare, který klub trénuje stále. V minulé sezoně Colorado došlo ke Stanley Cupu. Sakic se evidentně rozhodl dobře.

A Roy? Vlastně taky.

Dva roky odpočíval a začal znovu trénovat Québec Remparts, klub, který koupil v roce 1996. Ale teď mu už nepatří, pouze v něm pracoval jako generální manažer a trenér. Kanada je na nohou, jaké způsobil šílenství. Klub s Royem vyhrál QMJHL a pak i Memorial Cup, o který bojují vítězové všech tří juniorek (QMJHL, WHL a OHL), plus je doplňuje pořadatelský tým závěrečného turnaje.

Před posledním zápasem měl Patrick Roy silný emotivní projev. „Je to jeden z důvodů, proč jsme vyhráli,“ hlásil po triumfu útočník Nathan Gaucher. „Vyprávěl nám o minulosti, o nás, o tom, že jde o náš poslední zápas,“ přiblížil kapitán Theo Rochette. A co dál? Roy končí. Byl to jeho poslední zápas v Remparts, vedl je posledních pět let.

A už se točí nové spekulační kolo, jak Roy míří do NHL. Různých zpráv najdete dost. Jednu chvíli se mluvilo, že by si mohl plácnout s Columbusem. Jenže Blue Jackets nedopadnou, ulovily Mikea Babcocka. Takže New York Rangers? Podle serveru Journal De Montreal s nimi ještě nejednal. Podle Darrena Dregera, insidera TSN, může být ve hře Ottawa. „Mezi třemi skupinami, která chce koupit klub, je aspoň jedna, která by ráda přivedla Patricka Roye na lavičku,“ pronesl.

V Québecu si Roy udělal velké jméno nejen hokejovou kariérou. K Remparts ho poutá velká story.

Se dvěma dalšími přáteli (Jacquesem Tanguayem a Michelem Cadrinem) koupil v prosinci 1996 klub Beauport Harfangs. Nechodilo na něj průměrně ani 900 lidí, šlo o jednu z nejhorších organizací v QMJHL. Roy hrál v té době ještě hokej, patřil k nejlepším brankářům NHL.

Tři investoři chtěli vzkřísit slavnou značku Québec Remparts, za kterou kdysi hrál třeba Guy Lafleur a přesunout klub do velké haly Colisée v Quebec City. Mezi fans se tedy nejdřív říkalo, že je to od brankáře spíš slušnost, splnění jakési občanské povinnosti. Jenže tady byla řeč o Patricku Royovi. Když něco dělá, tak naplno. Ještě jako brankář Colorada si nechával posílat sestřihy všech zápasů a veškeré články, které o nových Remparts vyšly v médiích.

Klub rychle rostl, při výluce v NHL 2004-2005 bylo už jasně vidět kam. Průměrně na něj chodilo 6 920 lidí. Když Roy skončil kariéru, dvě sezony fungoval coby generální manažer, pak se v roce 2005 postavil na střídačku. Rozjelo se šílenství. Když začal trénovat, lidi se vyloženě zbláznili, vyprodávali halu. V roce 2006 vyhrál Québec s Royem Memorial Cup.

Trio majitelů pak svůj podíl časem prodalo, Roy odešel do NHL. Jenže se vrátil a svět kanadských juniorek pomohl ovládnout zase. „Stává se, že bývalí hráči NHL rozjedou druhou hokejovou kariéru. Obecně však platí, že bývalé hvězdy se drží dál od trenérské práce kvůli její nejisté povaze. No a členové Síně slávy dávají přednost manažerským pozicím,“ píše sloupkař Martin Lercerc z Radio-Canada Sports. „Takže o to je cesta Patricka Roye výjimečnější. Nejenže se rozhodl pro trenérskou dráhu, ale zároveň v klubu na téhle pozici působil třináct sezon. Tak dlouho jezdil s juniorským týmem autobusem. Jsem přesvědčený, že velká popularita Remparts souvisí právě s upřímností a vášní, jaké Roy pro celý projekt projevil,“ stojí dál v jeho textu.

A teď se Kanada těší, co udělá Roy dál. Ottawa, nebo jiná práce?