Petera o Muchové: Já vám to říkal. Sabalenková? Rozložit a znechutit!

Z Muchové je pařížská semifinalistka. Takže teď všem můžete povědět – já vám to říkal!

„Jo, je to pořád stejná písnička. Když je zdravá, je to hráčka top 10. To je úplně jasné a říkám to už kolik let. Zásadní je zdraví, které se teď podařilo dát dohromady a už drží delší dobu. A samozřejmě tím, jak vyhrává víc a víc zápasů, je taky lepší a lepší.“

Takže grandslamové semifinále je jen logickým vyústěním současné příznivé situace.

„Pro mě to fakt žádné velké překvapení není. Spíš bych byl smutný, kdyby se jí zdravotně nepodařilo dát dohromady, aby mohla hrát to, co umí. Bude to znít možná hloupě, ale pro mě už teď není velký rozdíl v tom, jestli v Paříži skončí v semifinále, udělá finále nebo dokonce titul. Budu hlavně rád, když objede těch svých patnáct turnajů za rok a tělo jí vydrží. Je totiž tak dobrá hráčka, že to prostě někde zákonitě musí přijít.“

Jak Karolíně prospěl návrat ke kouči Emilu Miškemu?

„Zdá se, že ano. Ale pozor! David Kotyza s ní za dva roky udělal strašnou spoustu práce, která se teď zúročuje. Hrozně moc ji posunul v bekhendu a dalších návycích. Jenže byla pořád zraněná. Ale z toho, co dneska hraje, jde