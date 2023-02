Komu o co jde v extralize: Kometa dál pohřešuje identitu, dole u dna to bublá

Video se připravuje ... Ve sportu se bojuje o poháry, medaile a vavříny, na tyhle výzvy má Tipsport extraliga ještě chvíli čas. Klíčová fáze sezony v podobě bitev o Masarykův pohár teprve přijde. I tak to v elitní soutěži pořádně bublá, v tabulce nenajdete tým, který by si mohl dovolit poslední čtyři kola vypustit a pošetřit síly. Hlavně dole to vře. Ovšem nejen tam. Zuří i svár o účast ve čtyřce. Komu o co přesně jde a jak na tom je právě teď, kdy jde do tuhého?

1. Pardubice 107 bodů Body z posledních pěti utkání: 9 (3, 0, 3, 0, 3) Jasně, Dynamu už Pohár Jaroslava Pouzara nikdo nevezme, jenže právě teď si nemůže dovolit ubrat. Trvá výzva překonání historického bodového maxima Liberce (118 bodů), což se podaří, pokud Rulíkův tým čtyřikrát po sobě zapíše tři body. Tuhle metu by měl vzít vážně, o to líp se vítěz základní části udrží v pohotovosti a bdělosti před frontálním útokem na zlato. Trenéři si mohou vyzkoušet různé náhradní varianty, ale pořád musí jet všichni na sto procent. Jedenáctidenní pauza před čtvrtfinále helfne hráčům psychicky, má však i svá negativa vůči rozjetému sokovi z předkola. Vlažný konec závěrečných kol by Dynamu mohl ublížit.

2. Vítkovice 92 bodů Body z posledních pěti utkání: 9 (0, 3, 3, 3, 0) Ostravský soubor má jistou čtyřku, což je velká odměna za působivý půlrok odvedené práce. Takhle chcete Vítkovice vidět. Bojovné, sebevědomé, drzé. Však už bylo na čase! Holaňův celek by si zasloužil urvat druhou příčku před dotěrnými nájezdníky ze Sparty a získat tak lepší výchozí rošt na play off. Mimochodem, takhle vysoko Vítkovice nebyly celé čtvrtstoletí. A i u nich platí to samé co u Pardubic. Závěrečná utkání je nutné brát zcela vážně, nedělní provar s Budějovicemi musel mít příčinu i v podcenění soupeře. Což je v téhle fázi sezony nepřípustné. Následující partie s Karlovými Vary a Kladnem ukážou, jak rychle dokáže tým reagovat.

3. Sparta 89 bodů Body z posledních pěti utkání: 11 (0, 2, 3, 3, 3) Má na to ve finiši udolat Vítkovice a v burácivém stylu dokončit okázalé povstání po nástupu nových koučů v čele s Miloslavem Hořavou. Za extraligovou oponou vám kdekdo poví, že Spartu vidí víc na titul než Pardubice. Právě kvůli způsobu, jakým se vymotala z bláta, a díky pádnému přísunu sebevědomí. Zároveň platí, že Pražané nesmí sklouzávat k profesorské hře, od níž se odvíjejí i nevynucené tresty. Jak v Budějovicích, tak naposledy v Liberci za zbytečné prohřešky pykala. V následujících bitvách Řepík a spol. potřebují trefit co nejvíce duelů s parametry play off, protože v půlce března se začne od nuly. Pro rudé to platí dvojnásob.

4. Mountfield HK 81 bodů Body z posledních pěti utkání: 15 (3, 3, 3, 3, 3) Nikoli jediný, rozhodně však velmi obávaný černý kůň play off. Ten bude umět kopnout… Hradec na to jde úplně obráceně než před rokem, kdy po noblesní základní části vyhořel s Mladou Boleslaví. Platí, co se nedávno psalo: jakmile se Mountfieldu vyprázdní nejnabitější místnost na zimáku (marodka), z týmu půjde velký respekt. Klíč je v tom, že pánové skočí do play off s čistou hlavou, bez extrémního tlaku. To jim náramně sedne. Aktuální historická sada 9 výher v řadě kabinu rozžhavila, posilnila její mentalitu. Martincovi hoši mají blízko k udržení čtyřky, volno bez předkola jim pomůže zvolnit a nadechnout se po drtivém finiši základní části.

5. Liberec 77 bodů Body z posledních pěti utkání: 13 (3, 3, 2, 3, 2) Kdo viděl nedělní duel se Spartou (2:1), doznal, že Bílí Tygři jsou na vrchol ročníku seriózně připraveni. Cítí to i diváci, o lístky na play off se strhne mela jako před pár lety, kdy značka zažívala svůj vrchol. Kdo by to byl řekl po nemastné neslané první půlce sezony… Tým Patrika Augusty v dostizích o co nejlepší výchozí pozici ubezpečil, že tenhle tým má silný vnitřní motor a bude zatraceně těžké jej zadřít. Severočeši si chtějí minimálně pohlídat pátou pozici, aby do předkola dostali oponenta, emočně vyždímaného z boje o únik baráži. Ale pořád mohou trhnout i čtverku, na niž ztrácejí čtyři body. Rozhodovat může až poslední kolo.

6. Třinec 75 bodů Body z posledních pěti utkání: 5 (1, 0, 1, 0, 3) Kdo se má v Ocelářích vyznat? Po přetěžkém a kostrbatém začátku se červenobílí vyšvihli do pater, kde to znají a jsou tam doma. Ale jen co se na kopec vyškrábali, začali se sesouvat dolů. V Třinci je něco špatně, výkony jsou poslední dobou velmi rozporuplné. Nekonečná absence kapitána Vrány taky nadělala své. Pocitově to nyní není tolik o trenérech, jako o mužstvu samotném. O jeho vnitřním nastavení a případné úpravě. Čím bude rychlejší, tím lépe pro něj. Fanoušci žádají hlavu kouče Motáka a je otázkou, co na to nejvyšší vedení. Václav Varaďa je volný a není známo, že by se comebacku na osudové místo tvrdě bránil.

7. Olomouc 69 bodů Body z posledních pěti utkání: 5 (2, 0, 0, 3, 0) Hlavní cíl? Udržet nejhůř osmou pozici a s ním spojené pořadatelství v úvodu předkola. Hanáci mají pět možností k dobru a pětibodový náskok, ale hrají na Spartě. Může kápnout, nemusí. Olomouc by ztráta výhodného postavení ale bolela, přijít na poslední chvíli o start v pekelném domácím prostředí by šance na postup do čtvrtfinále mohla zkrátit. Zároveň jde i o následující kolo. Z Kladna si kohouti dovezli dva cenné body i hromadu zdravotně indisponovaných. Morálku mají hodně vysoko, jdou si tvrdě za svým. Takhle odhodlaný a semknutý mančaft je pro extraligu cenný a potřebný, trochu připomíná dávné časy. Má své kouzlo.

8. Plzeň 64 bodů Body z posledních pěti utkání: 0 (0, 0, 0, 0, 0) Vypněte ten alarm! Vždyť trhá uši… Na Indiány spadla bída v nejhorší možný čas. Nedávno ještě přemýšleli o šancích proskočit mezi elitní kvartet, nyní už se dívají jen pod sebe a doufají, že padající výtah konečně zastaví. Dříve krásně vydřené bitvy jsou minulostí, hole hráčů jsou zralé na reklamaci. Ale s nimi i někteří jejich majitelé. Čtyři vstřelené góly v posledních pěti utkáních přinesly logicky pět porážek a zoufání. Mužstvo si však musí pomoci samo, aby nespadlo až někam na jedenáctý flek. Pak by se stalo celkem snadnou kořistí. Tabulkoví sousedi z Varů a Komety cítí velkou příležitost sebrat Škodovce domácí rozjezd předkola.

9. Karlovy Vary 64 bodů Body z posledních pěti utkání: 8 (0, 3, 0, 2, 3) Tady je k vidění další z mnoha sezon nad plán. Kdyby se stavělo pořadí týmů podle využitého potenciálu, nepoddajná Energie by se vyhřívala mezi nejlepšími. Co od ní chtít víc? Čtyři z pěti týmů platné tabulky na místě pod ní jsou na tom finančně výrazně lépe. Díky tomu mají lepší možnosti na trhu. A přesto na Západočechy ztrácejí. Ti jsou každoročním statečně vzdorujícím outsiderem, nikomu se bez ztráty krve nepoloží ani letos. Osmá figura je jasnou výzvou, jež by snad konečně vyprodala KV arénu na úvodní dvě domácí partie předkola a nakopla k postupu. Čtvrtfinále? A proč ne?!

10. Kometa 63 bodů Body z posledních pěti utkání: 7 (0, 1, 3, 0, 3) Tak je to v ní, nebo není? Má takhle poskládaný kádr budoucnost, či nemá? Dokáže se zvednout v pravý čas a doložit jakost teamworku v bojích o všechno? Kolem brněnského týmu dál poletují různorodé otazníky, zkuste najít člověka, který zná odpovědi… Pokud zachytá Furch a půjdou přesilovky, pak je šance na jisté setrvání v play off. Zároveň cítíte, že Kometa dál pohřešuje identitu, jež se kamsi rozkutálela po nedávném období hojnosti. Tým se po sezoně znovu přeskládá, přijdou nové, prý i luxusní posily. Ale je tu stále aktuální sezona, není důvod ji zabalit, byť fanoušky bolí a řada hráčů ví, že půjde pryč. Do útoku!

11. Mladá Boleslav 59 bodů Body z posledních pěti utkání: 4 (3, 0, 0, 0, 1) Progres po lednové trenérské výměně byl až nečekaně rychlý a viditelný. Jenže o to víc zarazil následný návrat ke starým bolestem. Mladá Boleslav nadále platí za nevyzpytatelný výběr, který ze čtyř případů jednou zazáří, dvakrát zahraje průměr a jednou propadne. Noc a den, a tak pořád dokola. Na druhou stranu, pro play off má zajímavé předpoklady. Popsat a vyhodnotit se to dá těžko, ale ve vyřazovací fázi najednou ví kudy a kam. Bruslaři na specifické kouzlo sází i letos, ostatně co jiného jim zbývá. Ve finále základní části nesmí nic podcenit, jedenáctou příčku budou ještě tvrdě hájit. Už páteční střet s Litvínovem toho dost napoví.

12. Litvínov 56 bodů Body z posledních pěti utkání: 5 (2, 2, 0, 1, 0) Od posledního místa, kde tým dlel za Vladimíra Růžičky, jej dělí pouhé dva body. To jen tak pro osvěžení paměti. Z Litvínova přitom máte dojem, že postupně šel nahoru a ví, co hrát. Skóre má prakticky totožné jako osmá Plzeň… Verva však poztrácela spoustu vyrovnaných duelů, to ji bolí od úplného úvodu, navíc na zimáku a kolem něj jako obvykle tečou nervy. Naposledy v neděli, kdy fanoušci na čas vyprázdnili kotel. Dvanácté místo tady vezmou všemi deseti, byť neodpovídá ambicím a možnostem. Jenže Motor a Kladno dýchají na záda. Poměrně schůdný je litvínovský los, ale spoléhat jen na něj se rozhodně nedá.

13. České Budějovice 55 bodů Body z posledních pěti utkání: 4 (3, 1, 0, 0, 0) V pátek Motor statečně vzdoroval Spartě, mohl jí sebrat všechny body, nakonec bral i ten jeden (3:4p), přesto se zřítil na čtrnáctý flek. Poučení z duelu zabralo, příprava na ostravskou neděli (4:1) jakbysmet. Stoprocentní výlov na ledě druhého týmu Jihočechům dodal enormní energii a víru, že předkolo nakonec utrhne. Ano, teď zrovna se Motor ocitá ve fázi, kdy má na čem stavět, a neměl by z vlny spadnout znovu dolů. Svírá momentum, následujících střetnutí se nebojí, je na ně doslova natěšený. Což v sezoně nebývalo vždy pravidlem. I tohle nastavení může rozhodovat o nejzajímavější zápletce finále dlouhodobé části.

14. Kladno 54 bodů Body z posledních pěti utkání: 10 (1, 3, 3, 0, 3) Zpod hladiny se Rytíři vynořili na dva dny, v neděli večer znovu zapluli dolů. Kladno si chce zahrát předkolo, kdyby nemělo vzácný dar rozdávat prezenty druhým, už by odemykalo klíčem. Těžko vysvětlitelných chyb Jágr a spol. učinili mraky, o to víc píchly do srdce, když kvůli nim utekly body. Ne pět ani deset, ale o dost víc. Jinak si low-costoví Středočeši s ohledem na možnosti kádru nevedou zle, byť to od mnohých fans pořád schytávají. Přitom muselo být všem a od samého startu jasné, že Kladno bude utíkat před baráží. V ní umí výborně chodit, potenciální šampion Chance ligy by si měl přát někoho jiného.