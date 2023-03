Tenisová hvězda Ósakaová trénuje i těhotná: Šokující spolupráce s Agassim!

Tak tohle je naprosto neočekávané partnerství. Jedna z největších tenisových legend Andre Agassi (52) dohlížel na tréninku na těhotnou tenistku Naomi Ósakaovou (25). Ta si dává aktuálně soutěžní pauzu právě kvůli těhotenství, ale z přípravy očividně zcela vypadnout nechce.

Překvapivé video z tenisového kurtu sdílela sama japonská hráčka. V pozadí však fanoušky okamžitě zaujala známá holohlavá postava tenisové legendy. Hned se pustili do spekulování, co společný čas na kurtu znamená, a rozváděli nejrůznější teorie. „Můj názor je, že nechce vypadnout z kondice a Agassi jí pomáhá zůstat ve formě. Skutečnost, že trénuje v těhotenství a konzultuje to s ním, mi napovídá, že se chce vrátit a být hned zpátky na vrcholu.“ Rozvedl své myšlenky jeden z fanoušků.

Teorie přibývaly a Naomi zřejmě došla trpělivost. Netrvalo totiž příliš dlouho a původní příspěvek sama vymazala. To už však byl pořízen dostatek kopií a podporovatelé úspěšné tenistky mohli pokračovat v diskuzích. Řada z nich doufá, že spolupráce není pouze jednorázová a osminásobný grandslamový šampion vrátí jejich oblíbenkyni opět na ty nejvyšší příčky z pozice trenéra.