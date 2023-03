Flek o Gulašim v útoku: Zasmáli jsme se. Ale všechna čest, jak to zvládl

Nakonec se prostřílel až na kótu 19. Jakub Flek (30) zakončil základní část dvěma trefami do sítě Sparty (5:2) a je rád, že se s Kometou vyhne v předkole play off Karlovým Varům. K nim má srdeční vztah. „Působil jsem tam devět let, bylo by to speciální,“ přiznal křídelník a druhý nejlepší střelec brněnského souboru, který se na vrchol sezony naladil skvěle.

Chytli jste Mladou Boleslav. Jaká to bude série?

„Určitě urputná. Ale je fakt jedno, na koho bychom šli. Přijde mi, že si člověk nevybere. Všechny týmy, které byly ve hře, hodně bruslí, bojují. Hrají aktivní hokej. Jsou podobné. Bude to jenom o nás. Jak se nachystáme a jak budeme dodržovat to, co máme. Když ano, můžeme dojít co nejdál.“

Je výhoda, že začínáte dvakrát doma?

„Stoprocentně. Zvlášť tady, kde chodí hodně lidí. Poženou nás dopředu. Když fandí, dokážou tým hrozně moc nakopnout. Vidím to jako obrovskou výhodu. Věřím, že ty dva domácí zápasy zvládneme.“

Zdá se, že se Kometa na vrchol sezony dobře vyladila. Váš pocit?

„Jo jo. I když jsme ztratili zápas ve Vítkovicích, kde jsme vedli 2:0. To by se asi stávat nemělo. Ale rozebrali jsme si to a utkání se silnou Spartou vypadalo super. Jsem rád, že jsme měli v posledních dvou kolech tak silné soupeře. Byla to pro nás dobrá zkouška. Věřím, že jsme si dali zdravé sebevědomí do play off a pojedeme. Doufám, že mi zůstane na hokejce střelecký prach.“

Kometa - Sparta: Flek rozhodl utkání gólem do prázdné brány, 5:2 Video se připravuje ...

V posledním duelu základní části nenastoupili Furch, Vincour a Pospíšil. Jaký to byl signál?

„S tím musíte počítat. Někdo onemocní, je zraněný. Musí je zastoupit ostatní. Měli jsme čtvrtou lajnu z mlaďasů. Klobouk dolů, jak to zvládli. Hráli úžasně, blokovali střely. Plnili si to, co měli. Odehráli skvělé utkání. Pokud nám ti hráči budou chybět dál, věřím, že je dokážou zastoupit jako teď.“

Během zápasu zaskočil obránce Michal Gulaši na křídle. Co jste na to říkal?

„Trošku jsme se zasmáli, když nám trenér o přestávce oznámil, že to jde Guli mydlit na křídlo. Ale zvládnul to výborně. Měl tam hity, dobré akce vepředu. Je to o tom akceptovat roli, kterou tým potřebuje. Guli se s tím porval jako obrovský profík. Všechna čest.“

Vy byste šel do obrany, kdyby bylo třeba?

„Šel. Nebál bych se toho. Zkusil jsem si to v první lize, když jsme hráli s Vary v Benátkách. Hráli jsme na pět beků, pak se ještě jeden zranil. Bylo to 3:0 nebo 4:0. Trenér hledal někoho, kdo by tam mohl jít. Já jsem řekl, že klidně půjdu, Dvě třetiny jsem hrál beka.“

SESTŘIH: Kometa - Sparta 5:2. Brňané poslední kolo zvládli, ale v předkole jdou na Boleslav Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:36. Horký, 21:10. Zbořil, 31:01. Flek, 32:55. Kundrátek, 58:08. Flek Hosté: 11:15. Vauhkonen, 42:13. Vauhkonen Sestavy Domácí: Čiliak (Kavan) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Gulaši (A) – Zaťovič (C), Holík, Horký – Ondráček, Strömberg, Šalé – Flek, Kollár, Zbořil – Boltvan, Zembol, I. Sedláček. Hosté: J. Kovář (40. Kořenář) – Kempný, Krutil, Jandus, Mikliš, Polášek (A), T. Tomek – Řepík (C), Sobotka (A), P. Kousal – Tomášek, Horák, E. Thorell – Konečný, D. Vitouch, Buchtele – Vauhkonen, G. Thorell, Safin. Rozhodčí Mrkva, Ondráček – Lederer, Axman Stadion Winning Group Arena Návštěva 7700 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE