Neúnavný Flek: boduje a sází góly. Řízný bek ze Sparty měl premiéru

Osm zápasů, osm bodů. Jakub Flek si v aktuální sezoně národního týmu drží parádní úspěšnost. Za poslední čtyři duely si připsal 7 bodů (6+1). Je nebezpečný v oslabeních, při brejcích a melách kolem branky.

„Pocity dobré, ale nerad hodnotím osobní výkon,“ glosoval skromně parádní bilanci Flek. Proti Slovensku si jeden gól připsal po šikovné teči po ráně Michala Kempného, druhý dal do prázdné brány při dlouhé power play soupeře. „Samozřejmě se jako každý snažím odevzdat maximum. Zvlášť teď, když všichni bojujeme o místa na mistrovství světa.“

V základní části odehrál Flek za Kometu všech 52 zápasů (19+9), v play off patřil i přes vyřazení ve čtvrtfinále s Vítkovicemi k nejlepším hráčům svého týmu (10/ 4+2). Oporou je i v národním týmu. Jestli je vůbec někdy unavený? „Samozřejmě únava někdy je, ale to k tomu patří a člověk se s tím musí poprat. Dobře zregenerovat, dobře se najíst, dobře se vyspat. A naskočit do dalšího zápasu,“ řekl rodák z Mariánských Lázní.

I po jednoznačném výsledku z prvního přípravného duelu proti Slovensku byl zdravě kritický. Stejného soupeře Češi potkají hned v prvním duelu na mistrovství světa, tam budou Slováci mnohem silnější. „Tento první zápas můžeme zhodnotit kladně, vyhrálo se. Ale určitě tam byly nějaké chybičky,“ hodnotil Flek. „Rozebereme si to na videu a budeme to chtít zlepšit. Ze začátku jsme měli trošku problém ve středním pásmu, kdy nám tam projížděli, což nechceme. A pak je třeba eliminovat i nebezpečné střely ze slotu, kde je to nejnebezpečnější. Jinak byla naše hra dobrá. Dobrý forček i obranné pásmo.“

Zatímco Flek si připsal už patnáctý reprezentační gól, obránce David Němeček měl premiéru. Puk mu také kustodi na památku schovali. „Skvělý pocit,“ neskrýval sparťanský bek. „Bylo přečíslení, podpořil jsem útok a Vláďa Sobotka mě parádně našel v superprostoru. Mám radost!“

Že by si podobný kousek rád proti Slovensku zopakoval i na mistrovství světa? O tom není sporu. „Určitě jo, ale je to stále ještě daleko,“ glosoval Němeček. „Před mistrovstvím světa nás čeká ještě spousta zápasů, takhle daleko se nekoukám. Jdu den po dni a uvidíme.“

Konkurence v národním týmu se bude postupně zvyšovat. Generální manažer Martin Havlát ve čtvrtek oznámil pětici hráčů z NHL, kteří se k týmu připojí. Konkrétně brankář Karel Vejmelka (Arizona), obránci David Jiříček a Stanislav Svozil (oba Columbus), útočníci Dominik Kubalík (Detroit) a Martin Kaut (San Jose).

„Konkurence je každý rok, spousta výborných kluků ještě hrála play off, nebo jim teprve skončila sezona, normální proces,“ říká Němeček. „Nezbývá, než hrát nejlépe, jak umíme a věřit, že nás dobré výkony odmění tím, že tady budeme co nejdéle.“ Němeček už si zahrál na mistrovství světa do 20 let (2014/15), ale seniorský šampionát by pro něj byla premiéra.

Dnes hrají Češi v Ostravě další zápas proti Slovensku. Duel v RT Torax Areně začíná v 17.10.