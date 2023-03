Skládání týmu pro MS v hokeji: z NHL brankářská síla, koho vzít z farmy?

Dominik Kubalík jako tahoun do útoku, návrat Jakuba Vrány a zástup brankářů na výběr? Už tento týden má generální manažer reprezentace Martin Havlát podat hlášení, jak pochodil u hráčů v NHL ohledně účasti na mistrovství světa v Rize a Tampere. Základní část v zámoří končí 10. dubna. Deník Sport mapoval situaci dopředu. Nic není definitivní, ale pár zajímavých posil se rýsuje. Ale nečekejte, že uvidíme český Dream Team.

Většina hráčů má v této době zcela jiné ambice, než se vrhat do obhajoby loňského bronzu z Tampere. Carolina s Martinem Nečasem, New York Rangers s Filipem Chytilem nebo Boston s početnou českou bojůvkou v čele se střelcem Davidem Pastrňákem.

To jsou všechno celky, jež hodlají útočit na Stanley Cup. Pro jiné týmy je play off ztracené už teď nebo balancují na hraně. Někdo by jel rád, jiní mají pádné důvody, proč říct díky za pozvání.

„Tomáši Hertlovi se nedávno narodil druhý syn, spíš bude chtít zůstat s rodinou,“ řekl Sportu o lídrovi San Jose důvěrný zdroj. Jiní prodělali zranění