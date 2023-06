Našel Hradec náhradu za hříšníka? Má bronz z MS, ale také pykal za doping

Hradec musí ladit sestavu bez tří hráčů, kterým hrozí tresty za doping. Vzadu může mít nejspíš vyřešeno. Graeme McCormack bude mimo na 2-4 roky, pokud se potvrdí první odhady. Nahradit by ho mohl Ralfs Freibergs, bronzový medailista z posledního mistrovství světa. Paradox? V minulosti taky vyfasoval trest za doping. Ale výsledky ze Soči, kde mu našli steroidy, nikdy nepřijal. „Podívejte se, co se děje na Ukrajině,“ hlásil už před lety. Jeho styl by Hradci měl sedět.