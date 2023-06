Gretzkého dres z posledního zápasu kariéry se vydražil: Mazlení za 16 milionů

Sáhl si na něj i Jaromír Jágr (51), ale teď už si hoví v kolekci neznámého sběratele. Dres Waynea Gretzkého (62), v němž odehrál poslední zápas kariéry, se vydražil za 15,8 milionu korun.

Nejlepší hokejista v dějinách zahodil brusle do kouta 18. dubna 1999 ve slavné Madison Square Garden po zápase svého New Yorku Rangers s Pittsburghem (1:2pp). Ve druhé třetině si Gretzky připsal asistenci na jediný gól domácích, což byl jeho finální bod v NHL číslo 2857. Díky tomu si ještě vynutil prodloužení, v něm ale kanadskou legendu poslal už po minutě definitivně do důchodu právě Jaromír Jágr...

Tehdejší kapitán Tučňáků hned poté přijel dojatého Waynea utěšit. Uprostřed ledu mu Gretzky zašeptal do ouška: „Tak a je to tvoje!“ A pak se uznale objali.

Třetí místo

Sáhnout si na unikátní modrý dres s číslicí 99 byl i pro Jardu speciální moment. Není tedy divu, že v aukci se cena tohoto artefaktu vyšplhala po 21 příhozech na částku takřka 16 milionů kaček!

Tím pádem jde o třetí nejdražší hokejový trikot historie – víc stál už jen kanadský dres Paula Hendersona ze zápasu proti Sovětům z roku 1972 (28,1 milionu Kč) a Gretzkého poslední z jeho edmontonské éry (32 milionu Kč).

NHL vyřadila číslo 99 pro používání v celé lize.