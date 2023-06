Vegas tlačí i Elvis. Už při vzniku majitel řekl, že chce do šesti let Pohár

Elvis žije. A nejen to. Elvis nikdy neopustil Vegas. V ulicích města můžete potkat jeho dvojníky, často zavítal taky do kabiny týmu NHL. Jinde oceňují nejlepšího hráče mužstva po zápase tím, že mu předají repliku pásu boxerských šampionů, hasičskou helmu, sombrero či kovbojský klobouk. V šatně Golden Knights se za zvuků jejich vítězné písně „Viva Las Vegas“ uděluje lesklá paruka s účesem Elvise Presleyho a sluneční brýle.

Pompézní show při zápasech Golden Knights v T-Mobile Areně zahrnuje rytíře v brnění, napodobitelů krále rock n´rollu Elvise Presleyho a showgirls s ozdobami hlavy s klubovou tématikou. Ale nic moc dalšího. Snad jen, když hráči občas nastoupí se zlatými přilbami. Spojení s Elvisem, nebo jeho směšnou kopií, však dává smysl.

„Elvis k Vegas patří. A k našemu mužstvu taky sedne,“ řekl útočník Jack Eichel. Právě on s tímhle nápadem přišel. „Tohle je Vegas. K tomu není co dodat. Chci říct, tohle je přesně, co si o Vegas myslíte. Tanečnice, Elvis, hlasitá hudba, hazardní hry, lidi, co přicházejí o svou důstojnost,“ pravil o podívané na domácích utkáních obránce Alec Martinez.

Las Vegas má rádo okázalost a kýč. Miluje taky hokejové Golden Knights, kteří vstoupili do NHL v roce 2017 jako první celek ze všech velkých severoamerických profi sportů ve městě. Rozpoutali sportovní boom. Brzy je následoval klub amerického fotbalu Vegas Raiders a basketbalistky Aces, pořádaly se tu zápasy MMA.

Už při vstupu Vegas do NHL majitel klubu Bill Folley prohlásil, že chce do šesti let získat Stanley Cup. Golden Knights hned ve své první sezoně postoupili do finále. Využili velkorysých podmínek, jež klubu expanze nabídla, a chytrého manévrování tehdejšího generálního manažera George McPheeho.

V roce 2018 prohráli rozhodující sérii s Washingtonem v pěti zápasech. Stříbrný pohár však můžou vyhrát už dnes v noci na domácím ledě v pátém duelu proti Floridě. Vedou 3:1 na zápasy, dělí je jediný krok. Pouze Toronto Maple Leafs dokázali v roce 1942 otočit za tohoto stavu finálovou sérii s Detroitem.

Lidé v Las Vegas jsou zvyklí vídat celebrity v kasinech, nočních klubech a showroomech. Ale ani tady nezáří nic tak jasně a opravdově jako nablýskaný Stanley Cup. Golden Knights si mezi záplavou zábavy a hazardu vybudovali silnou pozici a fanoušci jsou jimi posedlí. Jejich obchody se suvenýry jsou všude po městě, loga klubu si dokonce nechalo na poznávací značky zhotovit 60 tisíc majitelů aut.

Hokejový tým si vybudovali silnou základnu příznivců sestávající spíš z místních rezidentů, než návštěvníků lóží vlastněných korporacemi a majiteli kasin. Během základní části měli ve Vegas pořád plno. A v hale bývá hodně hlučno.„Tak to je vždycky, ale předpokládám, že tentokrát bude ještě víc. A venku před halou se toho bude dít taky víc než obvykle. Fanoušci chtějí oslavovat. Na nás je, abychom svou práci dokončili,“ předesílal před pátým utkáním kouč Bruce Cassidy.

Golden Knights jsou důkaz, že dobrý hokej dokáže slušně žít vedle nabubřelé zábavy, pokud zabrnká na správné struny. I v Nevadské poušti a městě jako Vegas může vyrůst úspěšný tým.

