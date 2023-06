Kontroverzní vítězství transgender cyklistky: Smázla své soupeřky o 5 minut

Narodila se jako muž, ale teď je úspěšnou závodnicí mezi ženami. Transgender cyklistka Austin Killipsová doslova ničí soupeřky, závod v Severní Karolíně nebyl vyjímkou. V cíli byla o pět minut dříve než její pronásledovatelky, které si posteskly, že šlo o nerovný boj.

Třetí ročník cyklokrosového závodu Belgian Waffle Ride v Severní Karolíně sliboval, že bude patřit mezi nejtěžší vůbec. Klikatá trať s délkou zhruba 221 kilometrů a s přibližně 4 kilometry stoupání byla neskutečně vyčerpávající. Navíc terén byl enormně obtížný, podmáčená půda byla velmi písčitá a kamenitá.

Víkendový závod ale přinesl velkou kontroverzi namísto řešení sportovních témat, neboť ženám opět vévodila Austin Killipsová, která se původně narodila jako muž a od minulého roku nekompromisně válcuje své soupeřky. Konkurenci nechala daleko za sebou a s přehledem ovládla vyčerpávající závod. Druhá Paige Onwellerová a a třetí Flavia Oliveira Parksová měly do cíle ještě hodně daleko, když se v něm Austin radovala. „Bylo to jen vyčerpávající úsilí a tvrdá práce. Jsem opravdu hrdá," odmítala možné narážky vítězka závodu.

Znovu se začalo spekulovat o možné výhodě transgender závodnice, což vyústilo v diskusi, zdali tyto sportovkyně vůbec patří do ženské kategorie. Je to vůbec fér pro ostatní? Mají cyklisté, jejichž genderová identita nesouzní s biologickým pohlavím, závodit ve stejných kategoriích? Takto se ptá celý cyklistický svět.

Faktem ale je, že aktuálně je účast Killipsové a dalších mužů, kteří se cítí být ženami zcela v souladu se stávajícími pravidly Mezinárodní cyklistické unie (UCI), podle kterých mohou transgender sportovkyně závodit se ženami, pokud splní směrnice, jejichž cílem je lékařsky zajistit srovnatelné parametry všech cyklistek. UCI loni pravidla zpřísnila snížila limit testosteronu na polovinu a zdvojnásobila přechodné období.

Hladina testosteronu nesmí překročit 2,5 nanomolů na litr po dobu alespoň 24 měsíců před závodem. Tyto regule podle mnohých nestačí a čelí velké kritice od laické i odborné veřejnosti již dlouhodobě. UCI si tak s touto problematikou stále neví rady a tápe. Pravdou zůstává, že cyklistické regule jsou volnější oproti atletice či plavání, kde mají všechny transženy zakázáno soutěžit v ženské kategorii na elitní úrovni.

„Většinu dne jsme jely tři nejlepší pospolu – já, Flavia a Austin. Avšak jsem se s ní nijak nemohly rovnat, moje síla prostě není srovnatelná s tou její," posteskla si Onwellerová. Dále se sportovců z transgender komunity zastala, aby se s nimi zacházelo s respektem. Následně navrhla, že by měli mít svou vlastní kategorii, která by eliminovala jakoukoliv nespravedlnost.

Některé studie ukazují, že výše uvedené směrnice nedokáží eliminovat predispozice transgender žen. Stále si udržují fyzickou výhodu nad svými protějšky i po splněný stanovených parametrů. Švédský lektor fyziologie Tommy Lundberg si myslí, že je nejdůležitějším faktorem, zdali daná sportovkyně prožila pubertu v chlapecké kůži.

Podle několika odborných studií mají prý pánové až 50% výkonnostní náskok před ženami. Poté, co transžena dokončí roční hormonální terapii, ztráta svalové hmoty a síly činí pouhých 5 %. Svalová výhoda, kterou využívají transgender ženy, je i po všech těchto procedurách jen minimálně omezena.

V této souvislosti se hovoří i o počínání Killipsové na národním cyklokrosovém mistrovství v prosinci 2022, za které schytala nevídanou kritiku, kdy se na ni snesla obří vlna zloby. Tehdy se totiž nesportovně pokusila vytlačit Hannah Arensmanovou z tratě, která nyní podle svých slov označuje situaci v jejím milovaném sportu za „transgender krizi“.

„Očekávám, že v cyklistice, jakožto kontaktním sportu, budu v určitém okamžiku zasažena," popisovala situaci rozezlená Arensmanová. „Ale když do vás vletí někdo, kdo se narodil jako chlap, vysoký přes 183 centimetrů, je to docela jiné.“.

„Soutěžení s mužskými cyklisty v ženských závodech se pro mě stalo skličující. Prohrajete bez ohledu na to, jak tvrdě trénujete. Už to trvá dost dlouho, zašlo to daleko. Nikdy to nemělo dosáhnout do tohoto bodu, nikdy to nemělo být povoleno. Někdo musí převzít odpovědnost," uvedla Arensmanová podrobnější důvody, proč s cyklokrosem nadobro skončila.

Ani organizátoři závodu v Severní Karolíně nejsou spokojeni s vlnou kritiky a zloby a údajně se nebrání změně pravidel. „Posloucháme, chápeme a oceňujeme všechny názory a komentáře k této složité situaci," napsali organizátoři po závodě na sítě.

K této problematice se vyjádřila i legendární tenistka Martina Navrátilová, která již jednou kritizovala vítězství Killipsové v závodě v Novém Mexiku. Na její nejnovější triumf znovu reagovala strohým, leč úderným tweetem: „To je ale vtip!“.