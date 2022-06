Transgender plavkyně: Stopka i šance. Moc otazníků, říká šéf svazu

PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Přelomové rozhodnutí učinila mezinárodní plavecká federace FINA. Její nedělní kongres schválil nový přístup k transgender závodnicím. Ty budou moct plavat v ženské kategorii, jen pokud podstoupí změnu pohlaví do dvanácti let, nebo rané fáze puberty. Kontroverzní univerzitní šampionka Lia Thomasová má tak utrum, zároveň ale vyhlídku na závody v nové kategorii. Byl to právě případ Američanky Liy Thomasové, který přiměl plaveckou federaci jednat.

Thomasová ještě před třemi lety závodila mezi muži, pak ale podstoupila hormonální terapii a prohlásila se ženou. Když v březnu vyhrála v divizi I na univerzitním šampionátu NCAA závod kraulem na 500 yardů o suverénních 1,75 sekundy, ohlasy rozbouřily celou Ameriku, téma dokonce zasáhlo i do prezidentské kampaně.

Thomasová snila i o účasti na olympiádě v Paříži. To však po nedělním rozhodnutí kongresu FINA neklapne. Federace sice dál umožní transgender plavkyním startovat mezi ženami, ale jen za podmínky, že změnu pohlaví absolvovaly do dvanáctého roku věku, nebo prošly maximálně druhou z pěti fází tzv. Tannerovy stupnice puberty.

„Musíme ochránit právo našich sportovkyň závodit, ale zároveň musíme ochránit férovost našich soutěží, obzvlášť v ženské kategorii,“ vysvětlil Husain Al-Musallam, kuvajtský prezident FINA.

Kritici Thomasové upozorňovali na to, že sice prodělala hormonální terapii, nicméně jako muž prošla pubertou a tím má oproti ostatním závodnicím výhodu. Novou politiku, která platí od pondělí, schválilo 196 z 274 delegátů FINA. Šéf českého svazu Petr Ryška ale mezi nimi nebyl.

„Pro mě to bylo moc narychlo, s málo informacemi. Mám tam strašně moc otazníků, na které jsem chtěl slyšet odpovědi,“ vysvětlil Ryška. „Týká se to hlavně věku. Aby to nevedlo k tomu, že ve dvanácti se kluci budou chtít předělávat na holky.“

FINA předložila delegátům návrh na základě půlroční práce pracovní komise složené z lékařů, expertů na lidská práva a australských plavkyň Summer Sandersové a Cate Campbellové. Kromě omezujícího pravidla chce FINA naopak vytvořit novou otevřenou kategorii, kde by transgender plavkyně mohly závodit.

„Když bude předělaný chlap starší dvanácti let, tak už tam z toho chlapa vždycky něco zůstane. Souhlasím, že s ženami plavat nemůžou. Ale jestli jim vytvářet zvláštní kategorie, na to je potřeba širší diskuse,“ říká Ryška. „Další věc je, že vůbec nevím, jak to bude dál, jak to bude padat na národní federace. Budeme dělat okresní přebory v transgenderové kategorii? Neumím si to teď představit.“

Co na to samotní plavci?

„Já se k tomu nechci moc vyjadřovat. Sama nevím, co si o tom myslet,“ reagovala znakařka Simona Kubová.

Její chomutovský tréninkový kolega Tomáš Franta se do problému pustil hlouběji a nastudoval si případ novozélandské vzpěračky Laurel Hubbardové, která se vloni jako první transgender sportovkyně zúčastnila olympijských her.

„Pročetl jsem si studii, podle které máme my chlapi oproti ženám daleko tvrdší kosti, stavbu těla, a to se hormony neovlivní. Ani kdyby do ní pumpovali dvojnásobné, trojnásobné dávky,“ říká Franta.

„Ten rozdíl tam bude. Ale zase na druhou stranu rozumím té holčině, teďka už holčině, že z psychologického hlediska tam bylo něco špatně, takže se nechala předělat. Ale mohla by mít soudnost a říct si: Asi to není fér.“