Pět důvodů, proč Pardubice ovládly základní část: dvě zdi, hloubka i šéf

Tohle není náhoda, síla Pardubic, jež s předstihem ovládly základní část hokejové extraligy, vzkvétá z pevných základů. Od trenéra Radima Rulíka, jenž vyrostl do pozice silného šéfa, přes brankářskou dvojici Will-Frodl až po formaci Lukáše Radila či osobnost Lukáše Sedláka. Proč Dynamo vládne?

Dvě zdi v brance Nejdřív to vypadalo, že je až zbytečný luxus mít v brance Dominika Frodla s Romanem Willem. Dvě jedničky a hvězdy, které chtějí chytat? Teď vidíte smysl. Frodl má od konce prosince ruku v sádře, nechytá, všechno leží na Willovi. Rozjížděl se pomaleji, ale v extralize se zabydlel a s Petrem Kváčou jsou nejlepšími brankáři soutěže. Oba chytili 16 gólů nad očekávání, to je obrovský benefit. Frodl se ke své smůle zranil ve chvíli, kdy mu to v brance taky lepilo. Radim Rulík má pravdu, když říká, že od gólmanů všechno vychází. Frodl s Willem vymazali slabší chvilky, které tým občas má. Bonusem je, že když říkají, že si sedli i lidsky, není to jen fráze. Kdybyste měli dva top brankáře, kteří si jdou po krku, způsobilo by to akorát dusno. To se nekoná. Sparta - Pardubice: Sólo Erika Thorella vychytal fantastický Will

Radil's company Lukáš Radil začal sezonu stylem „pojď sem, kam jdeš". Nemohli jste mu sebrat puk, kraloval, když měnil směr v útočném pásmu. Věděli jste, co přijde, stejně s vámi vyběhl. Vítězné góly střílel Tomáš Zohorna, báječně vedle nich pracoval Robert Kousal. Všichni tři váleli v reprezentačním tempu a byla hlavně jejich zásluha, že Pardubice vyletěly do čela tabulky a byly tak nebezpečné. V prosinci jeli Zohorna s Radilem na reprezentační akci do Švýcarska a pak, jak když utne. Od 20. prosince nastříleli 14 gólů, dohromady. Pro srovnání, do 20. prosince dal jen Zohorna 12 branek sám. Důležité ale i je, co se dělo dál. Roli hraje, že mají ke klubu vztah, což i cítíte z jejich pracovní morálky. Nežárlili, že se rozjeli Lukáš Sedlák s Tomášem Hykou. Nyní jdou už zase nahoru. České Budějovice - Pardubice: Radil zkompletoval hattrick, 3:6

Přílet Sedláka Když hrál v minulé sezoně KHL, měl vizitku nejlepšího Čecha mimo NHL. Kvůli zranění jste tomu možná nevěřili, protože se nepředvedl na mistrovství světa. Ale když máte konečně prostor ho sledovat naživo? Neexistuje trenér, který by Lukáše Sedláka nebral do týmu. Střílí, nahrává, blokuje střely, vrací se do defenzivy, sráží se, vyhrává buly, dostane puk do ofenzivní zóny. Pomalu máte pocit, že by zvládal i o přestávkách rolbovat led a točit pivot ve stánku. Ve všem patří do extraligové špičky. Skvělý kauf! Má ohromnou energii, kterou by mohl ligu nakazit. Zatímco v Česku je běžné, že před protihráčem přibrzdíte, on vás vždycky dohraje. Nejvíc na něm baví, že chce držet tempo, které si osvojil za mořem, nechce se přizpůsobovat. Rozdílový hráč. Karlovy Vary - Pardubice: Dlapa atakoval Hyku, kterého přijel mstít Sedlák

Vedení týmu Zatleskat, říct si, že se jde vyhrát a do akce? Minulost. Tohle už nejde. Můžete mít sebelepší tým, ale pokud není dobře vedený, sám se požere. Pardubicím vyšel lov na trenéra Radima Rulíka. Chlap s ostře řezanými rysy už působil u reprezentace, pracoval s Ivanem Hlinkou v Omsku a s Litvínovem vyhrál mistrovský titul. Ale teprve teď má v rukách opravdu silný tým, ať s ním ukáže, co dovede. Vnímáte, jak Dynamo poslouchá, mění během zápasu tempo i styl. Tohle si neurčují sami hráči, pokyny vycházejí od trenéra. On dokázal partu hvězd přesvědčit, že se bude hrát tak, jak namaluje. Nemyslete si, to není zase taková automatika. Náročný kouč vyrostl do pozice silného šéfa. Dvacítka je zpátky: Prodloužení 3 na 3 zrušit, radí Rulík. Stříbro se neslavilo