Chystá se unikátní rvačka exfotbalistů v kleci - Martin Fenin vs. tlusťoch Pannewitz: Musí shodit 56 kilo

Co dělá fotbalista po kariéře? Leží na kanapi, čte Blesk a louská u toho buráky. Nebo vleze do klece, aby tam seřezal soka. Na tuhle dráhu se vydal bývalý reprezentant Martin Fenin (35).

»Feňu«, který během svého bouřlivého putování po nálevnách stihnul tři branky v šestnácti zápasech za národní áčko, teď svrbí nohy i ruce…

Sakra zásah

Chystá se v klinči ve smíšeném bojovém umění MMA zmlátit Němce Kevina Pannewitze (31, kopal Bundesligu za Rostock a Wolfsburg) tak, že ho doma v Berlíně nepoznají ani na fotkách. Měl by to mít snazší o to, že Kevin musí dramaticky zhubnout, aby se vešel do váhové kategorie do 83 kilogramů. Jít ze 139 kilogramů tlusťošského života o 56 kilo dolů, to je totiž sakra zásah do tělesné konstituce. „Chci dokázat sobě i všem tam venku, že můžete udělat cokoliv, pokud opravdu chcete! Sportovec ve mně teď zvítězí,“ vzkázal přes deník Bild Pannewitz.

Vůle boží

Je to taky pěkný doveda. Kvůli hospodským eskapádám se živil i jako stěhovák a pouliční metař. Zkrátka budou si mít s Feninem před navlečením zápasnických rukavic o čem povídat. „Asi budu hodně nervózní, mám z toho respekt. Všechno to budu muset oddřít. Když to zvládnu, každý pak musí říct klobouk dolů. Chci dát do toho všechno, děj se vůle boží. Hlavní je, abych zůstal zdravý,“ pronesl Martin Fenin pro organizaci Oktagon. Jo, hlavní je zdraví, svatá pravda, jeho řeč. Půjde mu o něj zřejmě v červnu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Martin Fenin hrál za Teplice, Eintracht Frankfurt i za Slavii.