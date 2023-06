Nějaký čas o něm nebylo příliš slyšet, Martin Fenin se ale vždy umí připomenout. Bohužel většinou spíše v negativním světle a i tentokrát si ušil z ostudy pořádný kabát. Bývalý fotbalista, který se chystá na svůj souboj v organizaci Oktagon, se pořádně opil v centru Prahy a vyhrožoval sebevraždou. Vše skončilo až příjezdem policie a následným útěkem z Česka.

Všichni o jeho problémech s alkoholem vědí, ale chtělo se věřit, že právě drsná příprava na souboj v prestižní MMA organizaci ho srovná. Nyní už je jasné, že ani tvrdé kondiční tréninky s osobním trenérem Brabcem mu všechny roupy z hlavy nevyhnaly.

Útočník, který se může pyšnit titulem vicemistra světa do dvaceti let, byl odvezen policií z restaurace na pražském Andělu. „Nejdříve ho čtyři policisté legitimovali, následně odešli, a když se za cca pět minut vrátili, tak už přišlo na řadu několik telefonátů a vše vyvrcholilo Feninovým zadržením,“ popsal jeden ze svědků. „Opilý volal manželce, že se zabije,“ přidal další pozorovatel podrobnosti.

„Pražští policisté krátce po 17. hodině v Nádražní ulici prověřovali oznámení, kdy jedna osoba byla v souvislosti s tímto oznámením vyzvána k podání vysvětlení. Tedy dobrovolně následovala hlídku k doplnění informací v souvislosti s přijatým oznámením. Vzhledem k tomu, že se dotaz vztahuje ke konkrétní osobě, nemohu být k případu více konkrétní," uvedla na dotaz Blesku policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Podle dalších očitých svědectví se však už za pár hodin viditelně potlučený Fenin objevil na letišti, kde čekal na večerní let do Barcelony. Proč tak narychlo spěchal ze země? To ví zřejmě jen sám fotbalista. Je však evidentní, že odpolední anabáze v restauračním zařízení, ho nenechala beze stop. "Odbavoval se s námi k letu do Barcelony ve 21:30. Byl viditelně potlučený, měl monokl a škrábance," popsal Blesku jeden z cestujících.

A co přivedlo bývalého reprezentanta k výhružkám sebevraždou? To je zatím obestřeno tajemstvím. Snad je za vším pouze neblahý vliv alkoholických nápojů a nejde o žádné větší problémy. Jisté ovšem je, že různé podobné alkoholové excesy u něj proběhly už v minulosti. Během německého angažmá v roce 2011 dokonce opilý vypadl z okna hotelu.

„Já jsem měl tu kombinaci prášků na spaní s chlastem… Ne moc, ale ta kombinace je šílená,“ doznal se před lety Michalu Hrdličkovi v České uličce. Každopádně prý ale nešlo o pokus o sebevraždu, jak se v té době spekulovalo. „Na sto procent,“ ujišťoval, že takové úmysly neměl. Nyní je otázkou, zda tentokrát opravdu na sebevraždu pomýšlel, nebo šlo jen o zoufalé volání o pomoc od psychikou těžce zkoušeného člověka.