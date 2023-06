Pařba ve Vegas: hráči slavili v průvodu, Švédovi při „proslovu“ vzali mikrofon

Útočník Jonathan Marchessault během průvodu držel Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu play off. Kapitán Mark Stone konvoj párkrát zastavil, vystoupil z otevřeného vozu a vzepřel hokejovou svátost před davy lidí lemujícími cestu.

Do vozidel se kromě hráčů nalodili taky prezident pro sportovní záležitosti George McPhee a generální manažer Kelly McCrimmon, dva hlavní architekti vítězného týmu, který hned v první sezoně 2017/18 v NHL došel až do finále. V něm Golden Knights podlehli Washingtonu. Celek Vegas získal Stanley Cup po šesti letech od vstupu do NHL, nejrychleji od prvního velkého rozšíření ligy v roce 1967. Edmonton přistoupil v roce 1979 a Pohár stihnul získat dokonce už po pěti letech. Ještě předtím však hrál sedm sezon v konkurenční WHA.

Mezi prvními vstoupili na pódium majitel klubu Bill Foley a kouč Bruce Cassidy. Švédský útočník William Karlsson podklouzl na schodech s plechovkou piva v ruce, pak se jako první svlékl do půl těla. Při zvucích písně Dancing Queen od skupiny ABBA se vlnil a zpíval. „Ok, slyšíte mě, jo? Takže tenhle chlap, tenhle zku..enej chlap, tady byl od prvního dne,“ ukazoval na sebe. „A já vím, že vy jste tady byli první den taky,“ hecoval jeden ze šesti hráčů, kteří u Golden Knights působí od jejich premiérové sezony.

Mezi původní „Misfits“ (Ztracenci) náleží ještě Reilly Smith, Jonathan Marchessault, William Carrier, Brayden McNabb a Shea Theodore. „Divokého Billa“ Karlssona si Vegas vybralo v rozšiřovacím draftu z Columbusu. V první sezoně nastřílel 40 gólů, k letošnímu zisku Stanley Cupu přispěl jedenácti trefami. „Když jsme v prvním zápase hráli s Arizonou, vymlátili jsme z nich duši. Neměl jsem žádný bod, ale to nevadí, protože ten první rok jsem byl k...vsky dobrej. Ale vy jste byli ještě lepší,“ rozprávěl ztěžka Karlsson, než mu sebrali mikrofon.

Odmítnutý hráč, náhradní brankář i čtvrtý útok. Kdo dovedl Vegas ke Stanley Cupu? Video se připravuje ...

Další hrdina, brankář Adin Hill, nenašel odpověď na otázku televizní reportérky, co znamená získat pro Las Vegas poprvé Stanley Cup. Místo toho předvedl něco, co připomínalo chování ústřední postavy zabedněného závodníka v podání Willa Ferrella v komedii „Ricky Bobby: Nejrychlejší jezdec“.„Je to divoké… Nevím, co si právě teď počít s rukama,“ ukázal dlaně a zakroutil prsty, než se začal smát.

Kvůli vzpomínkám na tragické události z října 2017 provázely oslavy zpřísněná bezpečnostní opatření. Masakr se odehrál devět dní před prvním domácím zápasem Golden Knights v historii. Při festivalu country hudby na Stripu střelec z 32. patra hotelu Mandalay Bay zabil 60 lidí, přes 850 osob bylo zraněno. Za pódiem visel banner připomínající jména všech zastřelených.

Nicméně ve Vegas se slavilo zvesela a pařit se ještě asi dlouho bude. Čerství šampioni dokonce dostali od jednoho z místních nevěstinců nabídku na bezplatné využití služeb. „Pro mě i mé spoluhráče byl tohle fantastický den,“ pravil z pódia po slavnostním průjezdu městem Stone. „Chci poděkovat Billu Foleymu, že sem přivedl klub, George McPheeovi s Kelly McCrimmonem za to, že měli v náš tým důvěru. Po minulé sezoně (bez play off) se mohli vydat jinou cestou, ale tomuhle mančaftu věřili, protože věděli, že dokážeme získat Stanley Cup pro Las Vegas,“ připomněl autor hattricku z pátého finále.

„Neuvěřitelný zážitek," řekl před diváky majitel klubu Foley. „Ta promenáda byla neuvěřitelná, nadšení ohromné. Bylo skvělé tohle všechno prožít se všemi z vás,“ dodal.

Zimák: Titul pro Vegas, ale k dynastii má našlápnuto Florida. McDavid? Lepší než Gretzky Video se připravuje ...

Vegas Golden Knights Vše o klubu ZDE