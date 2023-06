Bradyho objev Rajeková skončila v nemocnici: Děsivá nehoda v Miláně!

Tohle je šílený pohled! Slovenská modelka Veronika Rajeková (27) zveřejnila na svém Instagramu šílené snímky! Ocitla se v nemocnici s otřesem mozku a s četnými podlitinami na obličeji. Měla nehodu, když se po ulicích Milána proháněla na elektrickém skútru.

Veronika Rajeková nyní žije v mexickém Cancúnu, ale letošní léto tráví v Miláně v Itálii kvůli svému evropskému turné. Ačkoliv má celou řadu pracovních povinností, našla si čas na malou vyjížďku po kolébce módy. Jenže její výlet na skútru pro italskou zmrzlinu nabral nečekaně děsivý směr!

Slovenská sexbomba má na svém instagramovém profilu přes 5,1 milionu sledujících, se kterými se podělila o ošklivá zranění z havárie, která ji postihla v tuto neděli. Do příběhu přidala dvě fotografie s otlučenou bradou a nateklým rtem. K prvnímu pak přidala komentář: „Není to nejlepší den mého života,“ a k tomu druhému zase připsala: „otřes mozku a čekání na rentgen“. Zdá se však, že bude nakonec přeci jen v pořádku.

Slovenská modelka Veronika Rajeková (27) bourala na skútru a skončila v nemocnici s otřesem mozku a s četnými šrámy na obličeji. • Foto Instagram

Nyní se již Rajeková vzpamatovala z dopravní nehody a bere ji s nadhledem. „Mnoho z vás se ptalo, co se vlastně stalo. Opravdu ráda bych vám řekla nějaký poutavý příběh, který by mě stavěl do role Chucka Norrise, ale měla jsem pouze nehodu na elektrickém skútru," komentovala vtipně slovenská modelka s narážkou na nesmrtelnou hvězdu akčních filmů.

„Přejížděla jsem přes tramvajové koleje a pak si jen pamatuji bílý přechod pro chodce a můj obličej, jak líbá asfalt na ulici. Letěla jsem asi 4 metry a nakonec jsem zůstala 4 až 5 minut ležet, traumatizovaná a otřesená," rovzpomínala se Rajeková, jak nešťastný karambol probíhal.

„Byla jsem úplně v šoku, přátelé na mě mluvili, jestli reaguji a můžu se hýbat. Jediné, co jsem však hledala, byly moje dva vyražené zuby,“ popisovala dále své tehdejší zmatení i úraz, který ji pokazil její zářivě bílý chrup.

Zde bourala Veronika Rajeková na elektrickém skútru, když si jela pro pravou italskou zmrzlinu. • Foto Instagram

Lékaři ji prý ještě důsledně zkontrolovali, zdali nemá závažnější poranění hlavy či páteře. Naštěstí se ukázalo, že kromě vyražených zubů vyvázla zcela v pořádku. „Napravím svůj úsměv a můj život se co nejdříve vrátí do starých kolejí," uklidnila oddané fanoušky slibem.

Rajeková se dostala do širšího povědomí jako finalistka soutěže Miss Slovensko, postupem času však prorazila i na sociálních sítích. Proslula také tím, že je velkou obdivovatelkou již vysloužilého quarterbacka Toma Bradyho. V zámoří si totiž získala přízeň fanoušků amerického fotbalu tak, že tuto hvězdu podpořila přímo v hledišti během jeho poslední sezóny v NFL.

Tehdy si oblékla jeho dres Tampa Bay Buccaneers s číslem 12 a fotografie ze zápasu sdílela na svém profilu. „Viděla jsem LEGENDU! Když se mě někdo znovu zeptá, jestli miluji Bradyho, tak ano, miluji ho. Ukažte mi někoho, kdo ne. Dokonce i jeho hateři ho milují,“ napsala ke snímku ze zápasu jeho týmu s New Orleans Saints. Slovenka se dále vyfotila také v červeném spodním prádle s medvídkem, opět v dresu Toma Bradyho.

Není tedy divu, že se šušká, že legendárního quarterbacka okouzlila právě slovenská kráska. Od jeho rozvodu s Gisele Bündchenovou se poté hojně spekuluje o tom, že spolu již nějaký čas randí. Veronika ani Tom sice zatím s případným přiznáním vztahu rozhodně nespěchají, ale fanoušci mají docela jasno.