Jágr, Reichel, Ručinský vs. Voráček, Pastrňák a další: Hadamczik rozhádal české hvězdy!

Když se u nás chlapi poperou, tak sice nemají nože ani sekery, ale pohoda mezi nimi nevládne. Zlatí hoši českého hokeje »trochu prudký jsou« kvůli tomu, jak prezident Alois Hadamczik (71) dusí reprezentačního trenéra Kariho Jalonena (63) z Finska.

Jaromír Jágr (51), nejproduktivnější Evropan v dějinách NHL, každému tyká na potkání. U bývalého parťáka z národního mužstva udělal výjimku. „Pane Voráček,“ oslovil »Džegr« odchovance Kladna, po jehož boku se stal v roce 2010 mistrem světa a také spolu váleli ve Philadelphii. Hrajícího majitele Rytířů tak dopálilo, že se »Voras« nebojí promluvit na plnou hubu – na rozdíl od Hadamczika a dalších hokejových činovníků!

Ryšavý útočník na sociální síti Twitter sdělil: „Ty krávo, to je komedie.“ Pro deník Sport znechucenou reakci na jednání o reprezentačním kouči vysvětlil: „Dám prostě koule na stůl a řeknu, že chci, aby příští šampionát trénoval někdo jiný. Ale tohle schovávání, hry na analýzy, aby se to zbytečně měsíc řešilo, aby sami lidi nevěděli, co se děje… Zbytečná šaškárna! Přijde mi to nefér i vůči Karimu Jalonenovi.“ Voráček sám usoudil, že Jágr jej už kvůli tomu ani nepozdraví. Omyl!

Zbrklé střílení

„Pane Voráček, než uděláte krok B, buďte si 100% jistý, že je lepší než krok A. Dvakrát měř a jednou řež. A hlavně trpělivost, není kam spěchat. Tohle zbrklé střílení slepejma nikomu nepomáhá,“ vzkázal legendární nositel čísla 68 s prosbou o respekt přes hokejovou rodinu, jak nazývá své příznivce. Hadamczika před kritiky brání: „Vůbec nechápu, proč to někdo vyčítá jen Lojzovi, on sám nic rozhodnout nemůže.“

Do Voráčkova »týmu« patří i nejlepší současný plejer David Pastrňák (27) z Bostonu, který se Fina Jalonena veřejně zastal už dřív. Olympijští šampioni Robert Reichel (51) a Martin Ručinský (52) naopak drží partu se spoluhráčem z Nagana. Volili by změnu. „Lojza má možná jasno, ale ne ostatní,“ upozornil zamračený Jágr, který má coby člen výkonného výboru ČSLH volební právo.