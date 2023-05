Jalonen? Nejde o národnost, ale o odbornost! Nesmí uspět neukojené ego

Když přijdete o prvního a druhého centra, musí se to projevit. To nebyli tuctoví hráči. Ale ti rozdíloví.

Ostatní vesměs dělali, co mohli. Spousta z nich se nepotkala s formou, což se stává. Ale spousta z nich hrála na svých limitech. Ruku na srdce. V minulosti ve čtvrtfinále vypadla mužstva, která měla daleko větší potenciál.

A že se jedná o nejhorší umístění v historii? To je prostě fakt, který mrzí. Je to smutný fakt... Ale upřímně, i tohle je jenom číslo. Sedmí, osmí? Když se vypadne ve čtvrtfinále, už je to skoro jedno. Jenom to dokumentuje, že se turnaj nepovedl.

Rozpaky jsou i nad některými verdikty trenérské štábu. Co to bylo za hru s gólmany na začátku šampionátu? Nebyl herní projev až moc bázlivý?

Dost otázek, na které bude muset kouč Kari Jalonen odpovědět. Bude pod palbou. Což je oprávněné. Hokej je národním sportem. A pokud tým předvede na šampionátu špatný výkon, fanoušci si zaslouží, aby se kouč z toho zpovídal. Ale jde o to, že hokejový um není tím hlavním, o čem se jedná.

Takže i když se ukáže, že tým na víc neměl a kouč ušil taktiku právě pro hráče, které měl k dispozici, nemusí to stačit. Dojede na to, že české mistrovství přece musí vést český trenér!

Je to předsudek, který neobstojí. Nejde přece o národnost. Nebo o ukojení ega hokejových šéfů. A o ukázání silných ramen v zákulisí.

Ale o odbornost. A i když se MS nepovedlo, Jalonen pořád má českému hokeji co dát. A měl by dostat prostor i za rok. Jasně, musí přidat. Ale to třeba i GM Martin Havlát. Praha si zaslouží, aby se doma představilo víc hvězd z NHL. To je pravda. Ať už na střídačce bude kdokoliv.

Tweet Petra Dědka (Je čas pro návrat českého trenéra), šéfa Pardubic, jenom dokazuje to, o čem psal deník Sport už před šampionátem. Že jde o mocenskou hru. Jak „vyštípat“ Jalonena. Hraje se na národní notu, hlavním dirigentem je hokejový šéf Alois Hadamczik.

Proto už jeho velký spojenec Dědek hned chvíli po utkání mluvil o změně.

Navíc rozhovor na konkurenčním webu jasně ukazuje, jakým směrem se chce mocenské duo Hadamczik – Dědek ubírat.

Ať to dopadne jakkoliv, měla by vyhrát odbornost. Než hra na národní notu. A něčí neukojené ego.

Nabízí se jasný scénář. Jalonen s tím sekne sám. Protože tohle nemá zapotřebí... Je připravený čelit kritice za výkony. Oprávněné kritice.

Ale těžko téhle rozjeté hře. Český hokej se zase ukázal ve své kráse...



Na ledě to nevyšlo, o tom není sporu. Mistrovství skončilo fiaskem. Ale Česko přijde o respektovaného kouče kvůli něčemu jinému. A to je to smutné.