Jágr reagoval na Voráčka i fanoušky. Potvrdil výši Jalonenova odstupného

Jaromír Jágr se na svém Facebooku pustil do diskuze s fanoušky • facebook.com

Jaromír Jágr reagoval na Jakuba Voráčka, který se pustil do Aloise Hadamczika a výkonného výboru svazu. Kromě vykání překvapil i potvrzením výše odstupného Kariho Jalonena • koláž iSport.cz

Reagovat na současné dění či kritiku nemá takřka vůbec ve zvyku, nyní se ale pořádně rozjel. Jaromír Jágr se na sociálních sítích zastal šéfa českého hokeje Aloise Hadamczika a výkonného výboru, jehož je členem, zatímco stále není vyřešená budoucnost kouče Kariho Jalonena u hokejové reprezentace. Spouštěčem byla evidentně kritická reakce Jakuba Voráčka, kterému bývalý reprezentační parťák z Kladna začal vykat. Následně se pustil i do diskuze s fanoušky, v jejímž průběhu mimochodem potvrdil zjištění deníku Sport o výši odstupného finského trenéra.

Bývalý reprezentační kapitán ani zdaleka není sám, kdo nelibě nese současný postup. „Ty krávo to je komedie,“ napsal Jakub Voráček v pondělí na twitter poté, co vyšlo najevo, že výkonný výbor svazu českého hokeje ani při druhé schůzi nerozhodl o osudu Kariho Jalonena u národního týmu. Prezident českého hokeje pro změnu později tweetoval, že „od neúspěšného MS má za sebe jasno“. Zkušený útočník následně svoji reakci na sociální síti vysvětlil i v rozhovoru pro web iSport.cz.

„Není přece tak složitý říct Karimu: Díky, ale končíš, ne? Proč ty zbytečný věci okolo? Nechápu na tom víc věcí. Nerozumím tomu, jak může trenér dopředu dělat analýzu šampionátu, který bude za jedenáct měsíců,“ řekl Voráček. S jeho názorem na práci Aloise Hadamczika a výkonného výboru souhlasila řada lidí, ale našli se i kritici, mezi kterými byl také Jaromír Jágr . „Protože pane Voráček, než uděláte krok B, buďte si na 100% jistý, že je lepší než krok A,“ reagoval kladenský boss pod příspěvkem Sportu s nepochopením, proč se všechno hází na jednoho člověka.

S vyjádřením k postupu výkonného výboru tím ale nekončil. Vyjma vykání z Kladna dobře známému bývalému spoluhráči, se kterým v reprezentačním dresu získal zlato i bronz z mistrovství světa, překvapil komentářem, jímž v podstatě potvrdil Jalonenovo odstupné. Podle informací Sportu se pohybuje kolem šesti milionů korun. „Nemyslím si, že někdo řeší 6 mega, když se platilo 20 mega za síň slávy každý rok. Peníze dostane, i kdyby netrénoval, tak zní smlouva,“ komentoval Jágr.

A jednapadesátiletý matador pokračoval dál. Na svém facebooku napsal dlouhý komentář, ve kterém se zastává Hadamczika i výkonného výboru, jehož je členem. Kritici podle Jágra nemají zdaleka všechny dostatečné informace k tomu, aby vedení českého hokeje kritizovali.

Uživatelům sociální sítě se také snažil vysvětlit, proč se rozhodování o kouči pro domácí světový šampionát v roce 2024 tak vleče. Chtějí udělat pro nejdůležitější událost co nejlepší rozhodnutí, které nemohou „ušít horkou jehlou“. „Tohle zbrklé střílení slepejma nikomu nepomáhá,“ zakončil Jágr příspěvek ještě s narážkou na Voráčka. Proč kladenskému rodákovi začal vykat? „Začal jsem lidem vykat, úcta a respekt,“ odůvodnil dvojnásobný mistr světa.

Kritiky ale nezahnal a pod Jágrovým příspěvkem se rozjela dlouhá diskuze s fanoušky, ve které opět až nečekaně často reagoval. Komentáře se stočily i k Davidu Pastrňákovi , který se na začátku června zastal Jalonena se slovy, že bez finského kouče by Češi před rokem nezískali bronz. „Dámy a pánové, kdybychom věděli, že do Prahy přijede Pasta, tak nikdo nic neřeší. Vzpomeňte si na minulý rok, Hra před příjezdem Pasty a hra po příjezdu Pasty. On je rozdílovej!“ napsal Jágr.

Jeden z jedenácti členů výkonného výboru mimo jiné prozradil, jak hlasoval, když se rozhodovalo o rozšiřování juniorské extraligy. Jágr byl pro rozšíření ze 14 týmů na 16. Uvedl pět důvodů, proč souhlasil. „1. Rozlosování. Budou dvě skupiny. Česká a moravská. Méně cestování, menší absence ve škole, menší únava z cestování. A bude více zápasů. 2. Každý tým má možnost zařadit starší hráče. Bude lepší úroveň. 3. Bude se hrát o 16 zápasů více než loni. 4. Nemyslím si, že rozdíl mezi 14. a 16. týmem je velký, spíš žádný. 5. Ale já vidím problém jinde, a to je kvalita tréninku a trenérů.“