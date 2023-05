Řekl jsem Karimu: Jdi do toho! Finský Jalonen exkluzivně o tom českém…

Když šel v útrobách brněnské arény na domluvené interview a procházel kolem české kabiny, pozdravil: CAU! Háček nezvládl, ale i tak ukázal, že to nemusí být typický studený Fin. Podal ruku a dal se do vyprávění.

O sobě, tajích severského hokeje i o tom, jak ho láká NHL. „Je těžké tam proniknout,“ uvědomuje si Jukka Jalonen. Ale komu jinému z Evropy by se to mělo podařit.

Ať se při zápasech Finska s Českem podíváte napravo nebo nalevo, na střídačce stojí trenér Jalonen. Není to přece jen trochu zvláštní, když na střídačce soupeře stojí váš krajan a ještě k tomu jmenovec?

„Je to trochu jiné. Myslím si, že co jsem byl u reprezentace, ještě nikdy jsme nehráli proti týmu, který koučoval finský trenér. Navíc oba nosíme stejná příjmení. Já jsem Jalonen, on taky. Až by se mohlo zdát, že jsme příbuzní. Přitom ve Finsku není tohle jméno zase tak obvyklé a rozšířené. Vlastně je náhoda, že se takhle scházíme. Ale jinak to spolu máme, jako kdybychom koučovali v klubu. Vládne mezi námi pořád stejná rivalita.“

Znáte se dobře?

„Nedá se říct, že bychom byli úplně blízcí přátelé nebo dokonce kamarádi. Ale znali jsme se jako trenéři od devadesátých let, takže se potkáváme víc než třicet let. Když jsem byl mladší, sledoval jsem Kariho, když hrál za národní tým. Nejsem o tolik mladší než on, dělí nás jen tři roky.“

Když jsme s ním mluvili, přiznal, že jakmile obdržel nabídku vést český tým, zavolal vám a ptal se na názor. Prý jste mu poradil, ať to vezme. Souhlasí?

„Měl tehdy smlouvu s finským svazem, dostal na starost náš tým do 20 let.