Šokující odhalení českého UFC bijce Dvořáka: Vzkazy plné nenávisti!

Buď v následujícím zápase vyhraje, nebo se bude muset s vysněnou organizací rozloučit. V této nelehké situaci se aktuálně nachází český MMA fighter David Dvořák (31), který v proslulé UFC utrpěl uprostřed června už třetí prohru za sebou. K dobré psychice nepřispívají ani nechutné zprávy, které mu píšou někteří jedinci.

Co začalo jako pohádkový příběh, se postupem času proměnilo v noční můru. Bijec David Dvořák se rozhodl po svém třetím nezdaru, kdy podlehl Australanu Stevu Ercegovi (27), promluvit ohledně toho, jak na tom momentálně je. Nutno podotknout, že to není vůbec příjemné čtení.

„Po zápase mi napsaly třeba dvě desítky lidí, ať skončím a vy*eru se na to. Dokonce mi někteří psali, ať chcípnu, že nic neumím,“ šokoval Dvořák během svého vysílání na Youtube. „Byly to opravdu nenávistné zprávy. Nevím, kde se ta zloba a nenávist v lidech bere. Musí mít smutný život,“ dodal rodák z Hořic.

Zároveň ale řekl, že se rozhodně nehodlá vzdát. V UFC má smlouvu ještě na jeden souboj. „Dokud není po všem, tak to neskončilo. Budu furt makat, věřím svému snu. Teď jsem dole a na dně, ale věřím, že se odtud dá jít nahoru. A nevadí, jak dlouho to bude trvat, já si počkám,“ prohlásil Dvořák.

V kontraktu je sice uvedeno, že se má v kleci nejprestižnější organizaci MMA na světě utkat ještě jednou, ale nic nemá jisté. Někteří fighteři už totiž v minulosti dostali padáka ještě před koncem smlouvy. „Věřím, že ten zápas bude. Bude to boj o novou smlouvu a já budu muset bezpodmínečně zvítězit. Kdybych nevyhrál, tak je to jednoznačně konec. To si ale nepřipouštím, jsem přesvědčený, že na to mám,“ nechal se slyšet Dvořák. Výhra by v tomto případě byla nejen obrovskou úlevou, ale zároveň i jasná odpověď kritikům, že ještě není konec.