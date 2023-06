Velký smutek ve světě hokeje: Tragická smrt mladíka (†21) se zkušenostmi z KHL!

Není to až tak dávno, co jeho nohy okusily led nejvyšší ruské hokejové soutěže. Hokejista Georgij Savin (†21) to mohl dotáhnout ve své rodné zemi daleko, ale všem snům je bohužel konec. Ve čtvrtek totiž život někdejšího hráče KHL zčistajasna vyhasl. Co se stalo? Savin totiž vypadl z okna!