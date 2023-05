Růžičkovo vzpomínání na parťáka

Kumpáni, co spolu táhli v časech dobrých, ale i horších, kdy Vladimír Růžička (59) pomáhal Klímovi držet nad vodou kadaňský hokej. „Poslední dobou jsem ho už moc nevídal. Spíš jsme si volali. Co se stalo, je hrozný. Byl to výbornej kamarád,“ litoval slavný kouč. „Nejvíc se mi na něm líbilo, že byl svůj. Samá srandička,“ vzpomínal »Růža«., který před krachem vedl prvoligové kadaňské Trhače, kde Klíma dělal generálního manažera.

„Vždycky se mi vybaví jeho úsměv. A těch historek… Třeba když jsem poprvé přijel do Edmontonu a šel na trénink. Vykulil na mě oči a říká mi: Kam jdeš s helmou? Tu si tady nech, nebo se ti budou smát,“ popisoval. „Jo, občas mě tam taky tahal na pivo, to on měl rád. Já si dal radši limonádu. Vždycky pak půllitr strkal přede mě, aby to nebylo na něj, že pije,“ usmál se Růžička tam nahoru.