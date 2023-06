Šéf hokeje Hadamczik coby kritik svazu ztratil paměť: Proč takhle mlží?

Co na srdci, to na jazyku? Ne, boss českého hokeje Alois Hadamczik (71) mění své postoje i hodnoty. Nebo ztratil paměť, protože se kvůli tyátru okolo kouče nároďáku Jalonena střílí do vlastní nohy.

Během ročníku 2019/2020 se od reprezentační osmnáctky po jednání svazu bývalého prezidenta Tomáše Krále (59) a tehdejšího šéftrenéra Filipa Pešána (45) pakoval Karel Beran (50). Ten rok předtím střídal u výběru talentů do 18 let shodou okolností právě Hadamczika.

Lojzu Beranův konec v lednu 2020 nenechal chladným. „Ať ho svaz odvolá. Ale já mám rád, když se věci říkají na rovinu,“ prohlásil Hadamczik pro Parlamentní listy. ,,Odvolávají někoho, kdo je odvolaný už týden. Jsou to zastírací lži! Vedení svazu a jeho výkonný výbor samozřejmě má své výsostné právo, aby trenéra odvolal. Ale proč takhle mlží, proč neřeknou, odvolali jsme Berana, přijde tam Petr, a šmytec?"

Pomatení role

Povědomé, že? Přesně to zažívá Kari Jalonen (63), jehož konec u reprezentačního áčka před domácím mistrovstvím světa v roce 2024 už »Had« a spol. dopředu naplánovali a do 29. června trapně čekají, až to sdělí fanouškům. Mezitím si svaz a Fin vyhrožují právníky kvůli nedorozumění ohledně asistenta Norreny.

Teď se Lojzova slůvka hodí kritikům, kvůli nimž se rozzlobil i legendární Kladeňák Jaromír Jágr (51), člen hokejové vlády. ,,To je strašný," ulevil si na Twitteru televizní expert Jakub Koreis (38) při pohledu na tragikomické divadélko, při němž si Hadamczik spletl role.