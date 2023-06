Majitelé Chelsea mají zálusk na francouzský klub RC Štrasburk

Vzniká další sportovní impérium! Americko-švýcarské konsorcium BlueCo a Clearlake Capital, které od roku 2022 vlastní Chelsea, se dohodlo na koupi většinového podílu ve francouzském prvoligovém klubu Racing Club de Strasbourg Alsace. Zbývají již pouze formality! Co to vlastně znamená pro oba celky?

V minulém roce Roman Abramovič vydal oficiální prohlášení, že prodává Chelsea kvůli pokračující rusko-ukrajinské válce. Bylo tedy nad slunce jasné, že se nakonec ruský oligarcha klubu zbaví i z důvodů zmražení jeho aktiv v rámci protiruských sankcí. Závěrem května 2022 byl tedy odprodej “Blues“ oficiálně uzavřen. Zaplacená částka se měla vyšplhat až na 4,25 miliard liber, tedy „něco přes málo“ 122 miliard korun.

Skupina švýcarských a amerických obchodníků v čele s Hansjörgem Wyssem, Toddem Boehlym a Markem Walterem se tak stala majitelem londýnského klubu. Konsorcium, které má ve vlastnictví losangeleské týmy Dodgers, Lakers a Sparks, má nyní zájem rozšířit sportovní impérium o další fotbalový klub. Jedná se o Racing Club de Strasbourg Alsace z francouzské Ligue 1.

Samotný Todd Boehly se již dříve nechal slyšet, že „multiklubový“ model přináší řadu výhod. Pro mladé talenty Chelsea se jedná o skvělou cestou, jak nabírat cenné zkušenosti, a neodcházet z kmenového klubu. Manažer se též nemusí zbavovat hráčů za každou cenu a domlouvat následně jejich zpětný odkup či odesílat nadějné fotbalisty na krátkodobé hostování, kde nedostanou příliš příležitost pro získání herní praxe. Benefitů je tedy mnoho!

Přesný objem požadovaného podílu v RC Štrasburk není znám. Hovoří se o tom, že konsorcium zaplatí 75 milionů eur (téměř 1,75 miliardy korun) za skoro 100% vlastnictví. Prezident francouzského klubu Marc Keller řekl, že se jedná o „důležitý den“ pro celý alsaský klub z regionu Grand Est.

Bývalý záložník West Hamu dodal, že ačkoliv se dohoda neupekla pod záminkou „finanční naléhavosti“, tak si akcionáři byli dobře vědomi, že klub „dosáhl svého stropu“ a potřebuje svěží vítr v podobě kapitálu, aby rozvinul své ambice. „Je to něco, o čem jsme s přáteli akcionáři přemýšleli poslední dva roky. Vybudovali jsme klub, který je zdravý na všech úrovních a perfektně vedený,“ prozradil Keller.

Předseda Štrasburku rovněž poslal vzkaz příznivcům francouzského celku. „Ponecháváme si kontrolu a budeme pokračovat v naší práci s týmem. Budeme mít více prostředků k realizaci našich projektů. Nestaneme se pouze pobočkou Chelsea,“ uklidňoval Keller fanoušky, kteří se obávají, aby se z jejich milovaného klubu nestal „B-tým Blues“.

„Je pro nás ctí být součástí tohoto historického klubu. Jsme odhodláni zachovat dědictví Racingu a zaměřujeme se na úzkou spolupráci s Marcem a jeho manažerským týmem, abychom pokračovali ve vynikající práci, kterou odváděli. Tato strategická investice spolu s vlastnictvím Chelsea by podpořila naši pozici v evropském fotbale. Věříme, že by vytvořila obrovské příležitosti pro sdílení odborných znalostí,“ stojí v prohlášení BlueCo.

Štrasburk uvedl, že nový investor hodlá aktivně přispívat nemalé obnosy do mládežnické akademie i do mužských a ženských týmů. Francouzská strana by zase mohla těžit z know-how rozličných odborníků z Chelsea i dalších klubů, do kterých jsou majitelé zapleteni.

Blues pod novým vlastníkem prožili náročnou první sezonu, propustili hned dva manažery a nakonec skončili až na 12. místě, což je jejich nejhorší umístění v Premier League za poslední tři dekády. Štrasburk se také potýkal s problémy, ale skončil na 15. ve francouzské nejvyšší soutěži. Zdá se tedy, že oba celky potřebují nový impuls, k čemuž budou mít dostatek finančních prostředků i lidských zdrojů.