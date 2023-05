Celebrity na play off: hráči Atlétika, hvězdy NFL i velký návrat Nicholsona

Na play off v New Yorku dorazila i herečka Jessica Alba • profimedia.cz

Jarní boje o titul v hokejové NHL a basketbalové NBA lákají do hledišť neobvyklou přehlídku mediálních hvězd. Celebrity si užívají vrcholových mačů na obou pobřežích. V Los Angeles se po pauze vrátila do hlediště šestaosmdesátiletá herecká legenda Jack Nicholson. V New Yorku zase quarterback Aaron Rodgers využil zápasy k seznamovací tour s novými spoluhráči.

Jack Nicholson má permanentku na Lakers už od roku 1970, v posledních dvou letech se ale na svém tradičním místě v hledišti Crypto.com areny objevil jenom v úvodním zápase minulé sezony NBA. Během současného play off se ale přišel podívat už dvakrát, nejdřív na rozhodující zápas prvního kola proti Memphis Greizzlies a potom na jeden ze zápasů série proti Golden State Warriors. I tu Lakers zvládli, a tak se Nicholson může do hlediště vrátit ve finále Západní konference NBA proti prvnímu nasazenému Denveru.

Nicholson chodil na Lakers především v éře Kobeho Bryanta, v níž klub z Hollywoodu vyhrál pět titulů. Tehdy se tradovalo, že si své natáčecí dny rychtoval tak, aby nepřišel ani o jediný zápas.

V New Yorku naopak slavný fanoušek štěstí nepřinesl. Do Madison Square Garden několikrát na hokej i basketbal vyrazil Aaron Rodgers, legendární quarterback, který před několika týdny dorazil do města po bombastickém trejdu Green Bay Packers s New York Jets. Rodgers se přišel podívat na hokejisty Rangers proti Devils nebo na zápas Knicks s Miami.

Na basketbal vyrazil devatřicetiletý Rodgers s dvaadvacetiletým spoluhráčem Saucem Gardnerem a generační rozdíl se projevil.

„Dělal si ze mě trošku legraci, že jsem mladý. Seděli jsme vedle Jessiky Alby a já říkám: Kdo to je? On se na mě díval jako na blázna,“ smál se Gardner. „Celý večer se mě pak vždycky znenadání zeptal: A víš, kdo je támhle ten? A já mu říkám: Brácho, tohle je Amar’e Stoudemire (legendární hráč Knicks – pozn. red.), toho poznám…“

Na Knicks si ve chvílích volna vyrazili i fotbalisté Koke, Antoine Griezmann a Eric Garcia. Na Warriors se zase přišli podívat legendární quarterback Joe Montana či současné hvězdy San Francisco 49ers George Kittle a Christian McCaffrey.