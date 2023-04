Emotivní závěr NBA: hvězda udeřila spoluhráče! Obhájci uhájili přímý postup

Poslední kolo základní části basketbalové NBA rozhodlo o tom, že obhájci titulu Golden State Warriors půjdou do play off ze šesté pozice Západní konference. Vyhráli totiž nad Portlandem jasně 157:101 i díky rekordní první čtvrtině a uhájili přímý postup. To se podařilo také Los Angeles Clippers po výhře 119:114 nad Phoenixem. Na Los Angeles Lakers tak zůstalo i přes výhru 128:117 nad Utahem sedmé místo znamenající předkolo. A k nevídané potyčce spoluhráčů došlo v duelu Minnesoty s New Orleans...

Králem střelců se podle očekávání stal podruhé za sebou Joel Embiid, který za Philadelphii při výhře 134:105 nad Brooklynem nenastoupil a jeho bodový průměr zůstal na hodnotě 33,1 bodů na zápas. To je o 0,7 bodu více než měl druhý Luka Dončič z Dallasu.

Český reprezentant Vít Krejčí odehrál za Atlantu 20 minut a zapsal si 4 doskoky, 3 asistence a jednu neproměněnou střelu za tři body. Hawks prohráli s Bostonem 114:120. Oba celky šetřily hráče základních sestav.

Golden State potřebovalo k udržení přímého postupu do play off vyhrát a proti Portlandu, hrajícímu bez většiny opor, to nebyl těžký úkol. Warriors do zápasu vlítli a výsledkem bylo 55 bodů za první čtvrtinu, což je nový rekord NBA. „Zahráli jsme opravdu dobře. Hráči věděli, co je v sázce a kontrolovali zápas. Snad si tuhle formu přeneseme do play off,“ řekl trenér Steve Kerr.

Pak už Warriors v klidu navyšovali vedení a mohli šetřit klíčové hráče. Klay Thompson přesto stihl šest trojek a stal se teprve třetím hráčem v historii, který za jednu sezonu trefil 300 trojek. Před ním to dokázali jen James Harden a čtyřikrát Thompsonův spoluhráč Stephen Curry. Ten se letos zastavil na 273 trojkách.

„Ještě nikdy jsem neměl nejvíce trojek ze všech hráčů v sezoně. Beru to jako odměnu za tvrdou práci, kterou jsem musel odvést při mých zraněních. Ty těžké chvíle jsem přetavil v tyto hezké momenty,“ prohlásil Thompson, který kvůli zranění přišel o více než dva roky na hřišti.

Také Clippers situaci ulehčilo, že Phoenix šetřil své opory. I tak ale kladl odpor, tým z Los Angeles rozhodl až v poslední čtvrtině. A to hlavně zásluhou Kawhiho Leonarda. V závěrečné dvanáctiminutovce dal 12 ze svých 25 bodů včetně posledních osmi bodů svého týmu v zápase. Norman Powell přidal 29 bodů. Oba celky na sebe narazí už za týden v prvním kole play off.

Lakers si musí účast v play off vybojovat v předkole. Výhra nad Utahem a 36 bodů LeBrona Jamese jim nepomohly. Lakers v předkole narazí na Minnesotu, která v přímém souboji o osmé místo na západě porazila New Orleans 113:108. A to i přesto, že klíčový pivot Rudy Gobert ve druhé čtvrtině v emocích praštil při oddechovém čase spoluhráče Kyleho Andersona a trenér ho poslal domů.

„Emoce mě dnes přemohly. Neměl jsem takto reagovat. Chci se omluvit fanouškům, organizaci a zejména Kyleovi, kterého si jako spoluhráče velmi vážím a mám ho rád,“ napsal Gobert na sociální sítě.

V poločase emoce přemohly i Jadena McDanielse, který cestou do šatny praštil do zdi a při tom si sám zranil ruku a zápas pro něj skončil. Zatím není jasné, jestli oba budou Minnesotě k dispozici pro předkolo.

„Tahle výhra patří k nejvybojovanějším, jaké jsme kdy zaznamenali. Po všem, čím jsme si dnes prošli, si toho velmi vážíme. Dostávali jsme ránu za ranou, přesto jsme dokázali vyhrát,“ těšilo rozehrávače Minnesoty Mikea Conleyho. Karl-Anthony Towns pomohl 30 body, Anthony Edwards dal 26 bodů a společně překonali 42 bodů od lídra „Pelikánů“ Brandona Ingrama.

Také Kenneth Lofton dal za Memphis 42 bodů, ale porážku 100:115 s Oklahomou City neodvrátil. Pro Loftona, který strávil většinu sezony na farmě a byl zvolen nejlepším nováčkem G-League, to byl osobní rekord v NBA.

Philadelphia sice šetřila kanonýra sezony Embiida i nejlepšího nahrávače sezony Jamese Hardena, přesto jasně přehrála svého soupeře pro play off Brooklyn. Tomu nestačilo ani 46 bodů Cama Thomase, který o jeden bod zaostal za svým rekordem. V dresu Sixers dostal první pořádnou šanci vítěz soutěže ve smečování Mac McClung a hned málem zaznamenal triple double za 20 bodů, 9 doskoků a 9 asistencí.

Nedělní výsledky NBA:

Boston - Atlanta 120:114 (za hosty Krejčí 4 doskoky, 3 asistence)

Brooklyn - Philadelphia 105:134

Chicago - Detroit 103:81

Cleveland - Charlotte 95:106

Dallas - San Antonio 117:138

Denver - Sacramento 109:95

LA Lakers - Utah 128:117

Miami - Orlando 123:110

Minnesota - New Orleans 113:108

New York - Indiana 136:141

Oklahoma City - Memphis 115:100

Phoenix - LA Clippers 114:119

Portland - Golden State 101:157

Toronto - Milwaukee 121:105

Washington - Houston 109:114

Konečné tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize

1. y-Boston 82 57 25 69,5 2. x-Philadelphia 82 54 28 65,9 3. x-New York 82 47 35 57,3 4. x-Brooklyn 82 45 37 54,9 5. x-Toronto 82 41 41 50,0

Centrální divize

1. z-Milwaukee 82 58 24 70,7 2. x-Cleveland 82 51 31 62,2 3. x-Chicago 82 40 42 48,8 4. Indiana 82 35 47 42,7 5. Detroit 82 17 65 20,7

Jihovýchodní divize

1. y-Miami 82 44 38 53,7 2. x-Atlanta 82 41 41 50,0 3. Washington 82 35 47 42,7 4. Orlando 82 34 48 41,5 5. Charlotte 82 27 55 32,9

Západní konference:

Jihozápadní divize

1. y-Memphis 82 51 31 62,2 2. x-New Orleans 82 42 40 51,2 3. Dallas 82 38 44 46,3 4. Houston 82 22 60 26,8 San Antonio 82 22 60 26,8

Severozápadní divize

1. z-Denver 82 53 29 64,6 2. x-Minnesota 82 42 40 51,2 3. x-Oklahoma City 82 40 42 48,8 4. Utah 82 37 45 45,1 5. Portland 82 33 49 40,2

Pacifická divize

1. y-Sacramento 82 48 34 58,5 2. x-Phoenix 82 45 37 54,9 3. x-LA Clippers 82 44 38 53,7 4. x-Golden State 82 44 38 53,7 5. x-LA Lakers 82 43 39 52,4

Poznámka: Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off, „y“ znamená jisté prvenství v divizi, „z“ znamená prvenství v konferenci.

Dvojice pro předkolo play off:

Miami - Atlanta

Toronto - Chicago

LA Lakers - Minnesota

New Orleans - Oklahoma City