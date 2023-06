Stříbrná Ogrodníková: Zabojovala jsem! Čeká bitvu se Špotákovou

PŘÍMO Z POLSKA | Našla cestu z velkého trápení, týmu na atletickém ME družstev pomohla maximálním počtem bodů a dostane za odměnu stříbrnou medaili z Evropských her. Oštěpařka Nikola Ogrodníková ji kvůli zvláštnostem multisportovní akce obdrží se zpožděním bez ceremoniálu. Ze sektoru šla díky výkonu sezony 61,75 metru jako vítězka, v celkovém pořadí Evropských her ale Ogrodníkovou odsunula ke stříbru šampionka druhé divize, Lotyška Lina Müzeová (62,38).

Měla jste v hlavě, kolik bylo třeba na zlato?

„Věděla jsem, že první místo je 62,38. Doufala jsem, že to tam prostě nějak chytím a bojovala jsem vlastně o to se k tomu co nejvíc přiblížit. Tím hodem 61,75 jsem se tomu přiblížila, tak aspoň něco.“

Už máte stříbro z regulérního mistrovství Evropy jednotlivců z roku 2018, jak berete tuhle medaili?

„Já jsem sem jela kvůli týmu, podpořit tým, abychom zůstali v té první divizi. Jak jsme v Katovicích, tak Evropské hry jsou pro mě vzdálené. Kdybychom byli v Krakově s ostatními, tak to člověk prožívá úplně jinak, uvědomí si, co ty Evropské hry jsou. Ale na mě to teď působí, že jsem tady jen kvůli tomu týmu.“

Pomohla jste mu nejlepším výkonem sezony, ale první pokus nepřelelěl ani padesát metrů. Co se stalo?

„Já jsem se snažila prvním pokusem hodit zajišťovák. Byla jsem nervozní, protože pořád bojuju s rozběhem a nechtěla jsem tady udělat ostudu. Nic mě nebolí, cítím se dobře, jenom to prostě v tom rozběhu není ještě dobré. Myslím, že ten druhý pokus jsem zabojovala. Věděla jsem, že když přenesu na značce, tak to bude dobré.“

Co jste po prvním pokusu změnila?

„To je právě ten rozběh… Odhazovala jsem asi pět metrů od čáry a přenesla jsem úplně na jiném místě, než mám značku. Každá změna mi dlouho trvá a trenér se po Odložilovi rozhodl, že prodloužíme rozběh, takže nemám kde jinde si to zkoušet než na závodech. Nový rozběh mám od Kladna. Proto byly teď závody takové nahoru, dolů. Docela s tím ještě bojuju. Ale myslím, že jsem ten jeden hod chytla. Hlavně jsem týmu přinesla plný počet bodů.“

Pomůže vám tenhle závod psychicky?

„Já vím, že to v sobě mám. Ale teď jsme udělali změnu, a než se adaptuju, tak to chvíli trvá. Samozřejmě není příjemné, když na Kladně hodíte padesát čtyři a hážete pět metrů od čáry. Nebo letíte do Finska a pak uděláte tři křížky. Byla jsem z toho špatná, ale pořád jsem věděla, že když si to najdu, tak to bude dobrý. Dneska jsem si to našla jen zčásti.“

Hned v úterý budete závodit na Zlaté tretře, s čím do ní půjdete?

„Těším se. Potřebovala bych jet domů a lehnout si. Jsem unavená, ten systém brzkého rozcvičování je úmorný, není to jako na klasickém mítinku, kdy si člověk přijede hodinu před soutěží. Je to vyčerpávající.“

V Ostravě se bude se Zlatou tretrou loučit Barbora Špotáková, která nedávno přerušila sportovní důchod. Jak vás to ovlivní?

„Zaměřím se na nějaký pocit, který jsem tady nabyla z toho jednoho nebo dvou pokusů. Budu se snažit pořád hledat vnímání z nového rozběhu, abych házela ještě dál. Protože je to tam, ale necítím se v tom ještě moc dobře a komfortně.“