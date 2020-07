Jágr o slavném Růžičkově proslovu v Naganu: Přestávku prožil jinak! | iSport.cz

Dozvíte se, odkud pocházely kořeny úspěšného tažení „turnajem století.“ Hráče strašila téměř dva roky stará vzpomínka na Světový pohár, kde nabitý kádr totálně propadl a skončil už ve skupině po šokující porážce 1:7 s Německem.

„Nejhorší byla cesta auty přes hranice, celníci nám to dali sežrat. Ale byl to počátek úspěchu. Nechtěli jsme si to zopakovat, pokora tam pak byla na prvním místě a strach z toho, abychom nezopakovali takovou ostudu, nás táhl dopředu,“ řekl Jágr .

Čtvrtfinále proti Američanům přineslo zlomový moment po první třetině, ve které favorit jednoznačně kraloval. Dodnes se vypráví báje o proslovu kapitána Vladimíra Růžičky v šatně, který měl tým nabudit k obratu z 0:1 na 4:1. Ale Jágr jako přímý svědek vlastně nic takového nevnímal. „Nepamatuju si, že by tam byl nějaký velký proslov. Šel jsem si tam odpočinout. Po první třetině psychicky jste mimo, fyzicky nemáte sílu. Snažíte se na to zapomenout a být připravený na další třetinu.“

Pak přišly další slavné zápasy. Semifinálová výhra nad Kanadou po nájezdech a finálový triumf nad Ruskem po gólu Petra Svobody. Tohle zlato přesáhlo hranice sportu. Jaká byla bezprostřední euforie? V Jágrově podání spíš úleva. „Člověk je tak unavený, že je rád, že to skončilo a neopakuje se ostuda jako v roce 1996. Tolik zápasů šlo za sebou a velký stres. Někdy jste rád, že zápas skončil a můžete si vyčistit hlavu.“