Kušejův vzestup: druhá liga ohrnovala nos, Boleslav se může těšit na balík

Když Transfermarkt před týdnem aktualizoval hodnoty hráčů, u Vasila Kušeje ji zvýšil ze sedmi milionů korun na čtrnáct. Nikdo z kádru Mladé Boleslavi aktuálně u svého jména nemá vyšší cifru než tento ofenzivní rychlík. To ještě renomovaný server netušil, co Kušej předvede na EURO U21... Díky jeho skvělým výkonům se nyní funkcionáři středočeského klubu smějí, s nabídkou čtrnácti milionů korun by teď zájemce fakt neuspěl. Přitom před rokem byl k mání v druholigovém Prostějově za pakatel. Kluby, které útočníka sledují, musejí pořádně přitlačit.