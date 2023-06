Třesk United: u 13 hráčů visí cenovka. K mání hvězdy za víc než sedm miliard

Zajistili si lístek do Ligy mistrů, získali trofej. Vlastně se dá říct, že na Old Trafford zažili povedený ročník. Oproti minulým… Kdepak. Generál Erik ten Hag ví, že v zákopech má slabé kusy. Jestli chce v Anglii nastolit novou vládu, musí vyvětrat ovzduší v kabině, kde se zdržují slabé kusy s průměrnými kvalitami. V anglických médiích se objevila listina obsahujících 13 jmen, u kterých visí cenovka: na prodej za… Dohromady by to mělo dát přes 7 miliard korun.

Prošel akademií Red Devils, vyšplhal až do prvního týmu a tam se zasekl. Místo vývoje se usadil v zóně stagnace. Minut na trávníku nedostává tolik, kolik by si představoval. Chce - a musí - hrát. Proto se kouká po jiné, nové výzvě. United se jeho odchodu nebrání. Cena je stanovená.

Přišel z Porta jako ofenzivní bek s výtečnou kopací technikou, který rozšíří obzory na levém kraji obrany. V Anglii mu to ale nesedlo… Poslední sezonu hostoval v Seville. Tam to bylo lepší, přesto španělský celek o jeho služby nadále netouží. A stejný postoj zaujal rovněž Manchester.

Eric Bailly

Na prodej - požadovaná částka: 2 miliony liber

Když jej Manchester poslal na hostování do Marseille, do smlouvy vměstnal, že v případě, kdy zasáhne minimálně do poloviny ligových zápasů (19), musí jej francouzský celek koupit. Jenže stoper z Pobřeží Slonoviny to nezvládl (17), proto se vrací na Old Trafford, teda vrací… Obratem zase zmizí.