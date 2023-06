Janktův parťák Balvín: Kuba se dává dohromady, znovu najde hlad

Zná ho nejen jako fotbalistu, ale i jako kolegu z herního byznysu: basketbalista Ondřej Balvín v roce 2021 spojil síly s Jakubem Janktem v esportovém týmu Sampi a od té doby je s hráčem Sparty, který prožil turbulentní sezonu, v pravidelném kontaktu. „Viděli jsme se minulý týden a dává se dohromady,“ hlásí Balvín: „V situaci, do jaké se dostal Kuba, si musíš kompletně od všeho odpočinout. Prostě musíš. Nebyl to pro něj jednoduchý rok – coming out, nařčení z užívání drog a to všechno okolo… Bylo to extrémně náročné a asi ho to pohltilo. Ale řekl bych, že to má nastavené tak, že se chce k fotbalu vrátit,“ doplňuje reprezentační pivot.